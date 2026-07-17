Köyceğiz Muğlaspor Futbol Okulu törenle açıldı

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde geleceğin sporcularını yetiştirmek amacıyla Gelişim Mahallesi'nde bulunan Hasan Uslu Spor Tesisleri'nde Futbol Okulu törenle açıldı.

Açılış töreni saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın söylenmesiyle başladı. Köyceğiz Muğlaspor Futbol Okulu Antrenörü Serkan Samet açılış konuşmasını gerçekleştirdi. Samet konuşmasında, "Kulüp olarak büyük fedakarlıkla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Futbol okullarımızla birlikte 2009 ve 2022 yılları arasında doğmuş 300'ün üzerinde eğitim alan sporcumuz bulunmaktadır. Köyceğiz'de 7, Ortaca'da 8 antrenman grubumuz bulunmaktadır. ve memleketimizin köylerindeki çocuklarına sorumluluk projemiz olan Köyceğiz Pınar Mahallesinde başladığımız çalışmalarımız 2 antrenman grubunda 36 sporcumuzla devam ederek havasını soluduğumuz, suyunu içtiğimiz Sandras'ın eteklerinde yaşayan tüm çocuklara uzanacaktır. Şu an için toplam 17 farklı antrenman grubumuzla çalışmalarımızı sürdürürken, yılda 1500'ün üzerinde antrenman gerçekleştiriyoruz. Geçtiğimiz sezon boyunca tüm yaş kategorilerinde 200'ün üzerinde resmi ve özel maç oynadık, 10'a yakın turnuvaya katıldık, Amatör Spor Kulüpleri Federasyonumuzun düzenlediği tüm yaş kategorilerine katılarak U11-U13-U14-U15 kategorilerinde grup şampiyonu olduk. Kurulduğumuz günden bu yana ise bir çok sporcumuzu Başta Muğlaspor'umuz olmak üzere bir çok profesyonel takımların alt yapısına kazandırdık" dedi.

Köyceğiz Kaymakamı Mert Kumcu, açılışta yaptığı konuşmada, çocukların spora yönelmesini teşvik edecek, yeteneklerini geliştirmelerine katkı sağlayacak bu önemli projenin, geleceğin başarılı sporcularını yetiştirecek güçlü bir altyapı oluşturacağına inandığını belirterek futbol okulunun ilçeye hayırlı olmasını temenni etti. Köyceğiz Belediye Başkanı Ali Erdoğan ve Muğlaspor Kulüp Başkanı Menaf Kıyanç'ın konuşmalarının akabinde protokol üyelerine özel olarak hazırlanan Muğlaspor formaları takdim edildi. Protokol üyelerinin ilk vuruşu gerçekleştirmesiyle Futbol Okulu hizmete açıldı. Tören sonunda toplu fotoğraf çekimi yapıldı. Düzenlenen törene protokol üyeleri, veliler ve minik sporcular katıldı. - MUĞLA