Köyceğiz\'de Futsal İlçe Şampiyonu Yunus Emre Ortaokulu oldu

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde 2023-2024 Okul Sporları Futsal İlçe Şampiyonası sona ererken, ilk sıraya yerleşen okul Yunus Emre Ortaokulu oldu.

Köyceğiz Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından düzenlenen 2023-2024 Okul Sporları Futsal İlçe Şampiyonası, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Mehmet Kaleli ve Köyceğiz İlçe Milli Eğitim Müdürü Kerem Karahan'ın katılımıyla düzenlenen ödül töreni ile sona erdi. Köyceğiz Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen şampiyonaya Köyceğiz İmam Hatip Ortaokulu, Köyceğiz Atatürk Ortaokulu ve Köyceğiz Yunus Emre Ortaokulu katıldı. Okul Sporları Yıldız Erkekler Futsal İl birinciliği ilçe elemeleri müsabakalarında sporcular, kazanmak için büyük mücadele verirken, Yıldız Erkekler Futsal takımlarının mücadelesi ilgiyle izlendi. Okul Sporları Yıldız Erkekler Futsal İlçe elemelerinde Yunus Emre Ortaokulu Futsal Takımı ilçe 1'incisi olarak Okul Sporları İl Birinciliği müsabakalarına katılma hakkı kazandı.

Dereceye giren takımlara kupa ve madalyalarını; Köyceğiz Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Mehmet Kaleli, İlçe Milli Eğitim Müdürü Kerem Karahan verdi. Köyceğiz Yunus Emre Ortaokulu Müdürlüğünün yaptığı açıklamada, "Takımda yer alan öğrencilerimizi tebrik eder, Beden Eğitimi Öğretmenimiz Sayın Tülay Sivrikaya'ya ve antrenörümüz Sayın Süleyman Özcan'a teşekkür ederiz. Muğla'da yapılacak İl birinciliği müsabakalarında takımımıza başarılar dileriz" ifadelerini kullandı. - MUĞLA