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Köyceğiz'de Kadınlar Serbest Güreş Şampiyonası yapıldı - Son Dakika

Köyceğiz'de Kadınlar Serbest Güreş Şampiyonası yapıldı

15.02.2022 20:31
Köyceğiz'de Kadınlar Serbest Güreş Şampiyonası yapıldı

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde Kadınlar Serbest Güreş il müsabakaları gerçekleştirildi.

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde Kadınlar Serbest Güreş il müsabakaları gerçekleştirildi.

Köyceğiz Kapalıspor Salonunda gerçekleştirilen şampiyonada sporcular rakiplerini saf dışı edebilmek için büyük mücadele gösterdiler. Şampiyonayı izlemek için güreşseverler salonda yerlerini aldılar, mücadeleleri ilgiyle izledi.

11 yaş minik, 12-13 yaş minik, U17 Yıldız ve U20 Genç Kadınlar Serbest Güreş İl Şampiyonasında dereceye giren sporcular; Yağmur Ceylan, Ayça Çomak, Rukiye Ruken Keleş, Elifsu Mutlu, Ayşe Eygi, Ayşe Bulut, Fatma Kazancıoğlu, Lavinya Kazancıoğlu, Zeynep Tuana Akça, Ceylin Yıldırım, Güllü Yıldırım, Hazal Yaren Karataş, Güldane Çakır, Kader Çakır, Eda Yılmaz, Melahat Duru isimlerinden oluştu.

Sporculara madalyalarını Köyceğiz Kaymakamı Mustafa Maslak ve Köyceğiz Belediye Başkanı Kamil Ceylan takdim etti. Köyceğiz Bayan Güreş Takımı Antrenörü Elis Yıldız konuşmasında; "Bizi bu yolda destekleyen ve her zaman yanımızda olan Belediye Başkanımız Kamil Ceylan'a ve desteklerini hiç bir zaman esirgemeyen ailelere sonsuz teşekkürlerimizi sunarız" dedi. - MUĞLA

Köyceğiz'de Kadınlar Serbest Güreş Şampiyonası yapıldı
Köyceğiz'de Kadınlar Serbest Güreş Şampiyonası yapıldı
Köyceğiz'de Kadınlar Serbest Güreş Şampiyonası yapıldı
Köyceğiz'de Kadınlar Serbest Güreş Şampiyonası yapıldı
Köyceğiz'de Kadınlar Serbest Güreş Şampiyonası yapıldı
Köyceğiz'de Kadınlar Serbest Güreş Şampiyonası yapıldı

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Ayşe Bulut, Köyceğiz, Muğla, Güreş, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Köyceğiz'de Kadınlar Serbest Güreş Şampiyonası yapıldı - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Köyceğiz'de Kadınlar Serbest Güreş Şampiyonası yapıldı - Son Dakika
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