Köyceğiz'de minik pehlivanlar güreş tuttu - Son Dakika
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Köyceğiz'de minik pehlivanlar güreş tuttu

07.06.2022 09:38
Köyceğiz'de minik pehlivanlar güreş tuttu

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde Halk Eğitim Merkezinde güreş kursu gören minik pehlivanlar gösteri güreşi gerçekleştirdi.

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde Halk Eğitim Merkezinde güreş kursu gören minik pehlivanlar gösteri güreşi gerçekleştirdi.

Minik pehlivanlar Hayat Boyu Öğrenme Haftası Etkinlikleri çerçevesinde bir yıl boyu öğrendikleri hünerlerini sergiledi. Antrenör Veli Er tarafından eğitilen minik pehlivanlar Köyceğiz Festival Platformu alanında kispetlerini giyinerek güreşe hazırlandı. Minik pehlivanlar er meydanına çıkarken, minderde rakipleriyle karşılaştı. Güreş oyunlarındaki yeteneklerini sergileyerek rakibini yenmek için mücadele eden minik güreşçileri seyretmek için vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Minik pehlivanlar izleyenlerden bol alkış aldı. - MUĞLA

Köyceğiz'de minik pehlivanlar güreş tuttu
Köyceğiz'de minik pehlivanlar güreş tuttu
Köyceğiz'de minik pehlivanlar güreş tuttu
Köyceğiz'de minik pehlivanlar güreş tuttu
Köyceğiz'de minik pehlivanlar güreş tuttu
Köyceğiz'de minik pehlivanlar güreş tuttu
Köyceğiz'de minik pehlivanlar güreş tuttu

YORUMLAR
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Köyceğiz'de vatandaşlar sorunlarını dile getirdi Köyceğiz'de vatandaşlar sorunlarını dile getirdi Gönüllü öğrenciler minikler için ana sınıfı kurdu Gönüllü öğrenciler minikler için ana sınıfı kurdu
Kaynak: İHA

Köyceğiz, Muğla, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Köyceğiz'de minik pehlivanlar güreş tuttu - Son Dakika

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