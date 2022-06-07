Minik pehlivanlar Hayat Boyu Öğrenme Haftası Etkinlikleri çerçevesinde bir yıl boyu öğrendikleri hünerlerini sergiledi. Antrenör Veli Er tarafından eğitilen minik pehlivanlar Köyceğiz Festival Platformu alanında kispetlerini giyinerek güreşe hazırlandı. Minik pehlivanlar er meydanına çıkarken, minderde rakipleriyle karşılaştı. Güreş oyunlarındaki yeteneklerini sergileyerek rakibini yenmek için mücadele eden minik güreşçileri seyretmek için vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Minik pehlivanlar izleyenlerden bol alkış aldı. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Köyceğiz, Muğla, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Köyceğiz'de minik pehlivanlar güreş tuttu - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.