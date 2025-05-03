Köyceğiz\'de Okul Müdürleri Spor Yarıştı

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde okul müdür ve müdür yardımcıları spor müsabakalarında mücadele etti.

Maarifin Yöneticileri Sporda Buluşuyor projesi kapsamında Köyceğiz ve Seydikemer İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü okul müdür ve müdür yardımcıları arasında oynanan voleybol ve dart müsabakaları Köyceğiz'in ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Voleybol ve dart müsabakaları Köyceğiz Kapalı Spor Salonu'nda yapıldı. Köyceğiz ve Seydikemer İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün yöneticileri arasında gerçekleşen voleybol müsabakasını Köyceğizli yöneticiler 3-1 kazandı. Dart maçını ise Seydikemerli yöneticiler 3-1 kazandı. - MUĞLA