Köyceğiz'de orman şehitleri için kano yarışları düzenlenecek - Son Dakika
Üye Girişi

Köyceğiz'de orman şehitleri için kano yarışları düzenlenecek

11.03.2022 13:42
Köyceğiz'de orman şehitleri için kano yarışları düzenlenecek

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde düzenlenecek olan yarışlar için Kano Federasyonu Başkanı Alper Cavit Kabakçı, Köyceğiz Belediye Başkanı Kamil Ceylan'ı makamında ziyaret etti.

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde düzenlenecek olan yarışlar için Kano Federasyonu Başkanı Alper Cavit Kabakçı, Köyceğiz Belediye Başkanı Kamil Ceylan'ı makamında ziyaret etti.

Kano Federasyonu Başkanı Kabakçı, Köyceğiz Kaymakamı Mustafa Maslak ve Belediye Başkanı Kamil Ceylan, Köyceğiz'de 30-31 Mart -01 Nisan 2022 tarihleri arasında yapılacak olan Köyceğiz Belediyesi Orman Şehitleri Bahar Kupası ve Milli Takım Seçme Yarışları hakkında Başkanlık makamında bir araya geldi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirten Başkan Ceylan, nezaketlerinden dolayı teşekkür ederek, görevlerinde başarılar diledi.

Kano Federasyon Başkanı Alper Cavit Kabakçı da yaptığı konuşmada "Yılın 6 ayı Köyceğiz'de Milli Takımımız ile faaliyetlerde bulunmaktayız. Şirin ilçe Köyceğiz'de Federasyon olarak burada bulunmaktan memnuniyet duyuyorum. Faaliyetlerimizi birlikte yürüttüğümüz Köyceğiz Kaymakamı Mustafa Maslak ve Köyceğiz Belediye Başkanı Kamil Ceylan'a teşekkürlerimi sunarım" dedi. - MUĞLA

Köyceğiz'de orman şehitleri için kano yarışları düzenlenecek

YORUMLAR
500
Evimin sultanları kadın voleybol turnuvasında Köyceğiz ikinci oldu Evimin sultanları kadın voleybol turnuvasında Köyceğiz ikinci oldu Köyceğiz'de Kadınlar Günü etkinlikleri hız kesmeden devam ediyor Köyceğiz'de Kadınlar Günü etkinlikleri hız kesmeden devam ediyor

Kamil Ceylan, Köyceğiz, Muğla, Kano, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Köyceğiz'de orman şehitleri için kano yarışları düzenlenecek - Son Dakika


Son Dakika
13:42 Kızılhaç Ukrayna yetkilisi açıkladı: Mariupol'de içecek su yok, market ve eczaneler yağmalandı
13:31 Son Dakika: Galatasaray yönetimi, TFF'den 29. hafta maçlarının 10 gün ertelenmesini istedi!
13:27 Acılı baba, kızını katleden oğluna duruşmada seslendi: Kutlay, senin hakkın idam
13:23 DSÖ, Ukrayna'yı virüs tehdidine karşı uyardı: Laboratuvardaki patojenleri imha edin
13:18 Serenay Sarıkaya'yı evine girerek taciz eden şüphelinin akli dengesinin yerinde olmadığı belirlendi
13:17 Ankara'da silahlı saldırı! Arkadaşlık teklifini kabul etmeyen kızın sevgilisine kurşun yağdırdı
12:57 Son dakika: Unkapanı Köprüsü, ulaşıma kapatıldı! Bağlantı noktasında açılma meydana gelmişti
12:54 Gazeteci Sedef Kabaş ilk duruşmada tahliye edildi
12:36 İrlandalı vekil sessiz kalmadı! Avrupa'ya ırkçılık dersi: Ukrayna ve Afganistan'a çifte standart uyguluyorsunuz
12:23 Luis Suarez'den Galatasaray için skandal yorum! Barcelona taraftarı çok sinirlendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.03.2022 13:50:27. #1.11#
SON DAKİKA: Köyceğiz'de orman şehitleri için kano yarışları düzenlenecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement