Köyceğiz'de Türkiye Dağ Koşusu Şampiyonası heyecanı - Son Dakika
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Köyceğiz'de Türkiye Dağ Koşusu Şampiyonası heyecanı

22.03.2022 16:02
Köyceğiz'de Türkiye Dağ Koşusu Şampiyonası heyecanı

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde Türkiye Dağ Koşusu şampiyonası 27 Mart 2022 tarihinde düzenlenecek.

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde Türkiye Dağ Koşusu şampiyonası 27 Mart 2022 tarihinde düzenlenecek.

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde Türkiye Atletizm Federasyonu'nun organize ettiği, Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Köyceğiz Kaymakamlığı ve Köyceğiz Belediye Başkanlığının işbirliği ile "Türkiye Dağ Koşusu Şampiyonası ve Balkan Şampiyonası Milli Takım seçme yarışmaları" 27 Mart 2022 tarihinde düzenlenecek. Yarışta Köyceğiz'in güzelliklerinin görüleceği turizm bölgelerinden geçilecek. Yarışma sonunda Balkan Dağ Koşusu Şampiyonasına katılacak milli takım aday kadrosu belirlenecek. - MUĞLA

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Köyceğiz, Türkiye, 27 Mart, Muğla, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Köyceğiz'de Türkiye Dağ Koşusu Şampiyonası heyecanı - Son Dakika
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