Köyceğiz'e 2 madalya birden kazandırdılar

Muğla'nın Köyceğiz ilçesi Belediyespor Kulübü güreşçisi Ayça Çomak Türkiye Şampiyonu oldu.

3-5 Haziran tarihleri arasında Türkiye Güreş Federasyonu tarafından Konya'da gerçekleştirilen 11 Yaş Minik Bayanlar Türkiye Şampiyonası'nda 36 kiloda güreşen Köyceğiz Belediyespor güreşçisi Ayça Çomak 36 kiloda şampiyon olarak altın madalya almaya hak kazandı. Yine aynı turnuvada 11 Yaş Minik Bayanlar Türkiye Şampiyonası'nda 36 kilo da güreşen Köyceğiz Belediyespor güreşçisi Ceylin Yıldırım ise ikinci olarak gümüş madalya sahibi oldu.

Renkli görüntülere ve mücadeleye sahne olan şampiyona sonrasında açıklama yapan Köyceğiz Belediyespor Kulübü Güreş Takımı Antrenörü Elis Yıldız; "Bize bu yolda maddi manevi her zaman destek olan, olmaya çalışan Köyceğiz Belediye Başkanı Kamil Ceylan'a çok teşekkür ederiz" dedi. - MUĞLA