Muğla'nın Köyceğiz ilçesi Toparlar Ortaokulu Küçük kızlar Masa Tenisi İl Birinciliği müsabakalarını üçüncü olarak tamamladı.
2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı Okul Sporları Masa Tenisi Küçük Kızlar İl Birinciliği müsabakaları Muğla Atatürk Spor Salonu'nda gerçekleştirildi. Küçük kızlar Okul Sporları Masa Tenisi İl Birinciliği müsabakalarında Bodrum 100. Yıl Ortaokulu 1., Bodrum Ortakent Kerem Aydınlar Ortaokulu 2., Köyceğiz Toparlar Ortaokulu 3., Köyceğiz İmam Hatip Ortaokulu 4. oldu. Okullar Arası Masa Tenisi Müsabakalarında İl 3.'sü olan Toparlar Ortaokulu Masa Tenisi Kız Takımı, okul müdürü ve öğretmenleriyle birlikte Köyceğiz İlçe Milli Eğitim Müdürü Kerem Karahan'a ziyarette bulundu. Öğrencilerin hem sportif hem akademik alanda her zaman destekçisi olduklarını belirten Karahan, başarılarından dolayı öğrencileri, beden eğitimi öğretmenini ve okul idaresini tebrik etti. - MUĞLA
Son Dakika › Spor › Köyceğiz Toparlar Ortaokulu Küçük Kızlar Masa Tenisi İl Birinciliği'ni Üçüncü Olarak Tamamladı - Son Dakika
Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında 15 ortaokulun katılımıyla kızlar arası voleybol turnuvası başladı. Turnuvada dereceye giren okulların kupaları 23 Nisan törenlerinde verilecek.
Mısır'da düzenlenen Para Halter Dünya Kupası'nda bronz madalya kazanan milli sporcu Sibel Çam, Paris 2024 Paralimpik Oyunları'na katılma hakkı elde ettiğini söyledi. Engelli olmanın hayattan kopmamak gerektiğini vurgulayan Çam, engelli bireylere tavsiyelerde bulundu.
Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdür Yardımcısı Ali Özdemir, Balıkesir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesindeki kurumları ziyaret ederek önemli temaslar gerçekleştirdi. Öğrencilerin görüşleri ve talepleri değerlendirilerek geleceğe yönelik planlamalarla, gençlerimizin yarınlara hazırlanması için bakanlığın tüm imkanlarıyla yanlarında olduklarını ifade etti.
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Trabzon maçında yaşanan olaylar sonrası ligden çekilme kararını görüşmek üzere camianın önde gelenleriyle istişarelerini sürdürdü. Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı yapma kararı alan Koç, kulübe geçmişte hizmet veren yöneticilerle iftar yemeğinde bir araya geldi. Toplantıda katılımcılar ligden çekilme önerisiyle ilgili düşüncelerini dile getirdi. Bazı yöneticiler ligden çekilmeye karşı olduklarını belirtirken, bazıları da tepki olarak belirli eylemler önerdi.
Ergene Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından düzenlenen basketbol minik kız ve erkek müsabakaları, Ergene Belediyesi Spor Salonu'nda gerçekleştirildi. 8 okuldan takımların katıldığı müsabakalarda, minik sporcular kıyasıya mücadele etti. Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Şenol Doğramacı, müsabakaları yakından takip ettiğini ve dereceye giren öğrenci sporculara hediyelerini takdim ettiklerini belirtti.
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 25, Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nde ise 31. hafta karşılaşmaları yapılacak. ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde de play-off yarı final maçları oynanacak. Türkiye Basketbol Federasyonu tarafından açıklanan programa göre, birçok önemli maçın yer aldığı haftada takımlar mücadele edecek.
Real Madrid'de forma giyen milli futbolcumuz Arda Güler'i Bayern Münih'in transfer etmek istediği ve Alman yetkililerinin Arda için sürpriz bir teklif yapabileceği belirtildi.
Trendyol Süper Lig'de geride kalan 30. haftada en centilmen takım Trabzonspor oldu. Trabzonspor, 1 kırmızı kart ve 45 sarı kartla ligin en az kart gören takımı oldu. Ayrıca, Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı da geçtiğimiz ay en centilmen teknik direktör olarak seçilmişti.
Sizin düşünceleriniz neler ?