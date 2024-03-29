Köyceğiz Toparlar Ortaokulu Küçük Kızlar Masa Tenisi İl Birinciliği\'ni Üçüncü Olarak Tamamladı

Spor

Muğla'nın Köyceğiz ilçesi Toparlar Ortaokulu Küçük kızlar Masa Tenisi İl Birinciliği müsabakalarını üçüncü olarak tamamladı.

2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı Okul Sporları Masa Tenisi Küçük Kızlar İl Birinciliği müsabakaları Muğla Atatürk Spor Salonu'nda gerçekleştirildi. Küçük kızlar Okul Sporları Masa Tenisi İl Birinciliği müsabakalarında Bodrum 100. Yıl Ortaokulu 1., Bodrum Ortakent Kerem Aydınlar Ortaokulu 2., Köyceğiz Toparlar Ortaokulu 3., Köyceğiz İmam Hatip Ortaokulu 4. oldu. Okullar Arası Masa Tenisi Müsabakalarında İl 3.'sü olan Toparlar Ortaokulu Masa Tenisi Kız Takımı, okul müdürü ve öğretmenleriyle birlikte Köyceğiz İlçe Milli Eğitim Müdürü Kerem Karahan'a ziyarette bulundu. Öğrencilerin hem sportif hem akademik alanda her zaman destekçisi olduklarını belirten Karahan, başarılarından dolayı öğrencileri, beden eğitimi öğretmenini ve okul idaresini tebrik etti. - MUĞLA