Köyceğizli Kaya, Ünilig Güreş Müsabakasında Türkiye şampiyonu oldu - Son Dakika
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Köyceğizli Kaya, Ünilig Güreş Müsabakasında Türkiye şampiyonu oldu

04.03.2022 19:37
Köyceğizli Kaya, Ünilig Güreş Müsabakasında Türkiye şampiyonu oldu

Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu tarafından Gazi Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Prof. Dr.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu tarafından Gazi Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Prof. Dr. Yaşar Sevim Spor Salonu'nda gerçekleştirilen Türkiye Üniversiteler Ünilig Güreş Şampiyonası'nda Köyceğiz Belediyespor Kulübü sporcusu Nesibe Fatmanur Kaya 68 kiloda Türkiye şampiyonu oldu.

Ankara'da düzenlenen Üniversiteler Ünilig Güreş Şampiyonası'nda Köyceğiz Belediyespor kulübünün yetenekli sporcusu Nesibe Fatmanur Kaya 68 kiloda Türkiye Şampiyonu olarak altın madalyanın sahibi oldu. Ata sporumuz olan güreşe gençlerin ilgi göstermesinin sevindirici olduğunu belirten Köyceğiz Belediye Başkanı Kamil Ceylan, "Köyceğiz Belediyespor'dan Nesibe Fatmanur Kaya'nın Türkiye Şampiyonu olmasından dolayı büyük mutluluk duyduk. Antrenörümüz Veli Er ve şampiyonumuzu gösterdikleri başarıdan dolayı kutluyorum. Başarılarının devamını diliyorum. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi. - MUĞLA

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Köyceğiz, gençlik, Türkiye, Güreş, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Köyceğizli Kaya, Ünilig Güreş Müsabakasında Türkiye şampiyonu oldu - Son Dakika


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