Kozan Belediye Başkanı Atlı, 17 ve 19 Yaş Altı Boks Milli Takımı\'nı ziyaret etti

Kozan Belediye Başkanı Atlı, 17 ve 19 Yaş Altı Boks Milli Takımı'nı ziyaret ettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
17 ve 19 Yaş Altı Boks Milli Takımı, Avrupa ve dünya şampiyonaları için Adana Kozan'da hazırlık kampına girdi. Sporcular İsmet Atlı Millet Bahçesi'nde çalışırken Başkan Mustafa Atlı müsabakaları takip etti; Milli Takım Başantrenörü Fatih Öztürk de kampta görev alıyor.
17 ve 19 Yaş Altı Boks Milli Takımı, Avrupa ve dünya şampiyonaları için Adana'da hazırlık kampına girdi.
Milli sporcular, organizasyonlar için kamp çalışmalarını Kozan ilçesindeki İsmet Atlı Millet Bahçesi'nde gerçekleştiriyor.
Kozan Belediye Başkanı Mustafa Atlı, milli sporcuları ziyaret ederek hazırlık müsabakalarını takip etti.
Atlı, sporculara İsmet Atlı Müzesi'ni gezdirerek ilçenin tarihi ve kültürel değerlerini tanıttı.
Milli Takım Başantrenörü ve Kozan Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Fatih Öztürk de sporcuların kamp çalışmalarında görev alıyor.
Kaynak: AA
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