Kozan\'da Gençler Geleneksel Türk Okçuluğu Dalında Başarılarıyla Gurur Veriyor

Adana'nın Kozan ilçesinde Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın yetenek tarama testinde keşfedilerek geleneksel Türk okçuluğu spor dalına yönlendiren gençler başarılarıyla adından söz ettiriyor.
Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın Kozan'da okullarda gerçekleştirdiği yetenek tarama testlerinde ata sporu okçuluk branşında seçmeler yapıldı. Bu yapılan seçmelerden sonra gençlere okçuluk eğitimi verildi. Eğitim alan gençler, 8 ilden 23 spor kulübünden 289 sporcunun katıldığı Geleneksel Türk Okçuluğu Adana Kurtuluş Kupası Salon yarışmasına katıldı. Sporcular, 6 madalya ve 1 kupa ile Akdeniz bölge birincisi olarak ilçeyi başarılarıyla gururlandırdı.
Kozan Gençlik Merkezi'nde antrenmanlarını sürdüren sporcular ata sporu ile dikkat dağınıklığı, duruş bozukluğu gibi birçok sağlık sorunundan da kurtulduklarını kaydederek, okuldaki başarılarının da yükseldiğini kaydetti.
İlçeye birincilik ile dönen Ayberk Çevik, 1 yıl önce geleneksel Türk okçuluk sporuna başladığını ifade ederek, 1 yıl içinde birincilik aldığını söyledi. Sporculardan Hiranur Gündeş ise 3 yıldır bu sporu yaptığını belirterek, gençlerin hayallerinin peşinden koşmasını söyledi.
Yetenek taramasında keşfedildi ilçeye kupayı taşıdı
Akdeniz bölge birincisi olarak ilçeye gelmenin gururunu yaşadığını anlatan sporculardan Yüksel Mercan ise, "Tarama ile okçuluk sporuna başladım. Dereceler almaya başlayınca çok mutlu oldum. Okçuluğun odaklanma noktasında çok faydası var. Okçuluk sporunun ata sporumuz olduğu için daha da başarılı olacağımızı düşünüyorum" dedi.
Kupa ve madalya ile ilçeye gelmenin gururunu yaşıyor
Kozan Okçuluk Antrenörü Ali Yıldırım da, "Bakanlık taramasında tespit edilen spora yatkın yetenekli öğrencilerin eğitimlerine yaklaşık 2 yıl önce başladık. Öğrencilerimiz disiplinli bir şekilde eğitimlerden geçti ve madalyalar kazanıp Kozan'ımızı gururla temsil etti. 15 öğrenci ile başladık ve 600 sporcuya ulaştık. Yaklaşık 12 madalyalık kotanın olduğu müsabakada 7 madalya ile döndük. Çocuklarımız çok başarılı oldu. Bakanlığımızın hedefi gençlerin zararlı alışkanlıklardan uzak durması, sağlıklı bilinçli bireyler yetişmesini sağlamak. Okçuluk branşı omurga bozuklukları ve dikkat dağınıklığında çok iyi gelen bir spor" diye konuştu. - ADANA
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