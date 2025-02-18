Kozanlı Kadın Güreşçiler Türkiye Şampiyonasında Gövde Gösterisi Yaptı - Son Dakika
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Kozanlı Kadın Güreşçiler Türkiye Şampiyonasında Gövde Gösterisi Yaptı

Kozanlı Kadın Güreşçiler Türkiye Şampiyonasında Gövde Gösterisi Yaptı

U23 Türkiye Şampiyonu Hatice Nur Sarı ve Türkiye 2.'si Nazmiye Budak, Kozan Belediye Başkanı Mustafa Atlı tarafından ödüllendirildi. Başarıları ile dikkat çeken güreşçiler, Avrupa ve Dünya şampiyonalarında madalya hedefliyor.

18.02.2025 09:36  Güncelleme: 09:38
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Kozan'da U23 Türkiye Şampiyonu olan kadın güreşçi Hatice Nur Sarı ve Türkiye 2.'si olan Nazmiye Budak'ı, Kozan Belediye Başkanı Mustafa Atlı, altın ile ödüllendirdi.

Sivas'ta 15 Şubat'ta düzenlenen Türkiye Şampiyonasına Adana'nın Kozan ilçesinden katılan kadın güreşçi Hatice Nur Sarı Türkiye Şampiyonu olurken, ilçeden turnuvaya katılan Nazmiye Budak ise Türkiye 2.'si oldu. Dünya ve Olimpiyat Şampiyonu Milli Güreşçi İsmet Atlı'nın memleketinde güreşçi kadınların başarısı dikkat çekerken kadın güreşçiler hedeflerinin Avrupa ve Balkanlarda ülkemizi birincilikle temsil etmek olduğunu söyledi.

Madalyaları ile ilçeye dönen sporcular Kozan İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Kürşat Gültekin, Antrenörleri Erol Dağlı ile birlikte Türkiye Şampiyonu olan Hatice Nur Sarı ve Türkiye ikincisi Nazmiye Budak Kozan belediye başkanı Mustafa Atlı'yı makamında ziyaret ederek başarılarını paylaştı.

Kadın güreşçiler Merhum İsmet Atlı'nın adını ilçede gururla yaşatmak için minderde büyük mücadele verdiklerini, ifade ederek, "Hedefim Avrupa, Dünya ve Olimpiyat madalyaları. Çocukluğumdan buyana kentimizi gururla ülkemize madalyalar ile gelmek istiyoruz" dedi.

Kozan Belediye Başkanı Mustafa Atlı ise, "Kozanlı gençler ya okuyacak, ya sanatla yada sporla gelişecek. Gençleri destelemek için projeler üretiyoruz" dedi. - ADANA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Kozanlı Kadın Güreşçiler Türkiye Şampiyonasında Gövde Gösterisi Yaptı - Son Dakika

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