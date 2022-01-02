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'Kral' Süper Lig'e dönüyor! Gomis'in yeni adresi herkesi şaşırtacak - Son Dakika

'Kral' Süper Lig'e dönüyor! Gomis'in yeni adresi herkesi şaşırtacak

02.01.2022 23:30

Galatasaray formasıyla Süper Lig'de gol kralı olan Bafetimbi Gomis, Konyaspor'un radarında. Lider Trabzonspor'un en yakın takipçisi Konyaspor, tecrübeli golcü Gomis'le ligdeki yarışa adaylığını koymak istiyor.

Süper Lig'de lider Trabzonspor'un en yakın takipçisi olan Konyaspor'un içinde şampiyonluk ateşi yanıyor. İlhan Palut'un öğrencileri bu sezon ortaya koyduğu performansla taraflı tarafsız herkesin takdirini kazandı.

'Kral' Süper Lig'e geri dönüyor! Şampiyonluk kozu Bafetimbi Gomis

GOLCÜ İSTEDİ

İlhan Palut'un yönetimden kaliteli bir golcü istemesi üzerine Gomis'le temasa geçildiği belirtildi. 36 yaşındaki Fransız golcü Suudi Arabistan'dan ayrılmaya hazırlanıyor.

'Kral' Süper Lig'e geri dönüyor! Şampiyonluk kozu Bafetimbi Gomis

ETO'O DA GELDİ

Bilindiği gibi dünya yıldızı Samuel Eto'o da bir dönem Konyaspor forması giymişti. Konyaspor'un Gomis'e imza attırma ihtimali hayli kuvvetli.

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Spor Toto Süper Lig, İlhan Palut, Trabzonspor, Konyaspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor 'Kral' Süper Lig'e dönüyor! Gomis'in yeni adresi herkesi şaşırtacak - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: 'Kral' Süper Lig'e dönüyor! Gomis'in yeni adresi herkesi şaşırtacak - Son Dakika
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