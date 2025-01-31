Kramer\'den Konyaspor\'a 2 Gol

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Konyaspor'un forvet oyuncusu Blaz Kramer, Bodrum FK mücadelesinde yeşil-beyazlı formayla 6. golünü attı.

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Konyaspor evinde Bodrum FK'yi 3-1 mağlup etti. Konya ekibinin 2 golünü de forvet oyuncusu Blaz Kramer attı. Kramer, bu golle yeşil-beyazlı formayla gol sayısını 6'e çıkardı.

Maça 11'de başlayan Blaz Kramer mücadelenin 84. dakikasında yerini Umut Nayir'e bıraktı. - KONYA