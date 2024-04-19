Gelişmekte Olan Spor Branşları Federasyonu faaliyet takviminde yer alan Kriket T-20 Büyük Erkekler Türkiye Şampiyonası 22-26 Nisan tarihleri arasında Denizli'de yapılacak. Müsabakaları, Şirinköy ve Akvadi Spor Tesisleri'nde gerçekleşecek şampiyonada 8 ilden 13 takım mücadele edecek.
Kriket sporunda Denizli önemli bir organizasyona daha ev sahipliği yapacak. Geçtiğimiz yıl Kriket U19 ve Büyükler Türkiye Şampiyonası'nda olduğu gibi bu yıl da Kriket T-20 Büyük Erkekler Türkiye Şampiyonası yine Denizli'de gerçekleşecek. 22-26 Nisan tarihleri arasında aynı zaman diliminde iki ayrı sahada Şirinköy ve Akvadi Spor Tesislerinde gerçekleşecek olan şampiyonada 13 takımdan 182 sporcu mücadele edecek.
Kriket, temelde tıpkı futbol gibi 11 kişinin karşılıklı oynadığı bir spor dalıdır. İngilizlerin icat ettiği bir oyun olan kriket, sopa ve top yardımıyla, 20 metre uzunluğunda bir alanda oynanıyor. Oval bir sahada karşı karşıya gelen oyunculardan, sahanın bir ucunda yer alan atıcı topu sahanın öbür ucunda bulunan vurucuya fırlatır. Amaç topu vurucunun arkasında bulunan ve Wicket denen kale benzeri düzeneğe değdirmektir.
Kriket T-20 Büyük Erkekler Türkiye Şampiyonası için hazırlıklar devam ediyor. Gelişmekte Olan Spor Branşları Federasyonu ile Gençlik Spor İl Müdürlüğü organizasyonunda yapılacak şampiyona için takımlar gelmeye başladı. Geçtiğimiz yıl Denizli'nin ev sahipliğinden memnun olan ve güzel anılarla ayrılan sporcular, bu yıl yeniden Denizli'de Türkiye şampiyonu olabilmek için sahaya çıkacak. Gelişmekte olan spor branşlarına önem verdiklerini söyleyen Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer İlman, dostluğun ve rekabetin bir arada yaşanacağı güzel bir şampiyona olmasını diledi. - DENİZLİ
Son Dakika › Spor › Denizli'de Kriket T-20 Büyük Erkekler Türkiye Şampiyonası Başlıyor - Son Dakika
Okul Sporları Yarışmaları kapsamında 3x3 Basketbol Gençler Kız-Erkek Grup Müsabakaları Denizli'de yapılacak. 16 erkek takımı ve 15 kız takımı yarı final bileti için mücadele edecek. Yarışmaların açılış seremonisi 22 Nisan Pazartesi günü gerçekleşecek.
Çaykur Rizespor'un 23 yaşındaki futbolcusu Muhammet Taha Şahin, Avrupa kupaları hedefleri olduğunu belirterek, "Her maç bizim için bir final" dedi. Şahin, Başakşehir maçı öncesi yaptığı açıklamada, takımın hedeflerine ulaşmak için her maça final gibi çıktıklarını vurguladı. Ayrıca Türkiye Milli Takımı'na gitmek istediğini ve Rizespor'un taraftarının kendileri için itici bir güç olduğunu söyledi.
Edirne Valisi Yunus Sezer, Meriç Nehri kenarı ile İzzet Arseven Kent Ormanı'nda yapılan Millet Bahçesi'ni ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı. Sezer, piknik alanları, spor sahaları, çocuk oyun alanları, bisiklet ve gezi yolu, kütüphane ve vatandaşların kullanacağı iskele gibi sosyal donatıların bulunduğu alanda çalışmaların hızla devam ettiğini belirtti. Sezer, Millet Bahçesi'nin vatandaşlara huzurlu bir ortamda daha kaliteli hizmet sunacağını ifade ederek Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve TOKİ'ye teşekkür etti.
Nilüfer Belediyespor Kulübü sporcuları, Kosova'da düzenlenen karate müsabakalarında elde ettiği başarılı mücadelelerin ardından 2 altın, 1 bronz madalya kazandı.
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