Süper Lig ekibi Pendikspor, Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Mert Hakan Yandaş'ın gol sevinci sırasında yedek kulübesine karşı sportmenliğe aykırı hareket ettiğini ve maçın hakemi Kadir Sağlam'ı tehdit ettiğini iddia ederek, TFF'ye resmi şikayette bulundu.
Radyospor'da yer alan habere göre, Pendikspor, 4-1 mağlup oldukları maçta Mert Hakan Yandaş'ın gol sevincinde Pendikspor yedek kulübesine yaptığı sevinç sebebiyle 36. maddeden (sportmenliğe aykırı hareket) PFDK'ye sevk edilmesi talep edildi. TFF Disiplin Talimatı'na göre; 36. maddeden sevk edilen sporcu ve kulüp görevlilerine bir aydan altı aya kadar müsabakadan men cezası verilir.
Öte yandan Pendikspor'un Mert Hakan için yaptığı bir diğer başvuru da Mert Hakan ile maçın hakemi Kadir Sağlam arasında geçen diyalog hakkında. Pendikspor yaptığı başvuruda Mert Hakan'ın Kadir Sağlam'ı tehdit ettiği gerekçesiyle 41. maddeden (hakaret ve tehdit) PFDK'ye sevkini istedi. TFF Disiplin Talimatı'na göre; 41. maddeden sevk edilen sporcu 3 ila 7 maç arası men cezası verilir.
Son Dakika › Spor › Sevinç krizi giderek büyüyor! Pendikspor, Mert Hakan Yandaş'ı şikayet etti - Son Dakika
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