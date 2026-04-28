Kros Ligi 2. Etap Yarışlarında Kayseri\'ye iki altın madalya

Yozgat'ta yapılan Anadolu Yıldızlar Kros Ligi 2. Etap yarışlarında Kayseri Spor A.Ş, iki altın madalya kazanarak önemli bir başarıya imza attı.

Anadolu Yıldızlar Kros Ligi 2. Etap yarışları Yozgat'ta gerçekleştirildi. Yarışmalarda Kayseri Spor A.Ş. atletleri bir takım halinde bir de ferdi kateforide altın madalya kazandı. Sporculardan 2000 metre erkekler kategorisinde Enes Kaan Akgün 1. olarak altın madalya kazandı. Takım halinde ise Ceylin Akbudak, Malik Güçlü, Buğlem Akbudak ve Osman Efe Akkuş'tan oluşan 41000 metre karışık bayrak takımı da büyük bir başarıya imza atarak 1. olarak altın madalyanın sahibi oldu. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, sporcuları ve antrenör Burcu Subatan Belir'i tebrik ederek başarılarının devamını diledi. - KAYSERİ