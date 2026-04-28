Kros Ligi 2. Etap Yarışlarında Kayseri\'ye iki altın madalya

Üye Girişi
Son Dakika Logo

28.04.2026 10:51  Güncelleme: 10:52
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yozgat'ta yapılan Anadolu Yıldızlar Kros Ligi 2. Etap yarışlarında Kayseri Spor A.Ş, iki altın madalya kazanarak önemli bir başarıya imza attı.

Anadolu Yıldızlar Kros Ligi 2. Etap yarışları Yozgat'ta gerçekleştirildi. Yarışmalarda Kayseri Spor A.Ş. atletleri bir takım halinde bir de ferdi kateforide altın madalya kazandı. Sporculardan 2000 metre erkekler kategorisinde Enes Kaan Akgün 1. olarak altın madalya kazandı. Takım halinde ise Ceylin Akbudak, Malik Güçlü, Buğlem Akbudak ve Osman Efe Akkuş'tan oluşan 41000 metre karışık bayrak takımı da büyük bir başarıya imza atarak 1. olarak altın madalyanın sahibi oldu. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, sporcuları ve antrenör Burcu Subatan Belir'i tebrik ederek başarılarının devamını diledi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Kayseri, Spor, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.04.2026 10:53:29. #.0.5#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.