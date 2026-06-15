Kubar Özdemir Türkiye Şampiyonu - Son Dakika
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Kubar Özdemir Türkiye Şampiyonu

Kubar Özdemir Türkiye Şampiyonu
15.06.2026 11:16
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Kubar Özdemir, ablasının başarılarından ilham alarak güreşte Türkiye şampiyonu oldu ve uluslararası hedefler belirledi.

Hakkari'de ablasının başarılarından etkilenerek başladığı güreşte Türkiye şampiyonu olan Kubar Özdemir, uluslararası organizasyonlarda da başarı hedefliyor.

Gazi Mustafa Kemal Anadolu Lisesi 10. sınıf öğrencisi Kubar Özdemir (16), güreşte ulusal ve uluslararası organizasyonlarda elde ettiği başarılarla adından söz ettiren ablası Zehra Özdemir'den esinlenerek 2 yıl önce bu branşa başladı.

Antrenörlerinin de desteğiyle kendini geliştirerek geçen yıl katıldığı bölge müsabakalarında farklı dereceler elde eden Kubar, Rize'de düzenlenen Okul Sporları Genç ve Yıldız Kızlar Türkiye Güreş Birinciliği müsabakalarında üçüncü oldu.

Bu sene daha fazla çalışarak yeni başarılara odaklanan Kubar, Samsun'da 14-17 Mayıs'ta gerçekleştirilen Okul Sporları Gençler A ve B Türkiye Güreş Birinciliği müsabakalarında 40 kiloda altın madalya kazandı.

Milli takıma seçilerek Avrupa ve dünya şampiyonalarında da kürsüye çıkmayı hedefleyen başarılı sporcu, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün spor salonunda antrenörleri Veysi Duman ve Recep Çelik yönetiminde hazırlıklarını sürdürüyor.

Kubar Özdemir, AA muhabirine, milli sporcu olan ablasının derecelerinden etkilenerek güreşe başladığını söyledi.

"O başardıysa ben de yaparım." diyerek iki yıl önce bu branşa yöneldiğini belirten Kubar, şunları kaydetti:

"Çok çalıştım, azmettim. Bölge müsabakalarında dereceler almaya başladım. Disiplinli bir şekilde antrenmanlarımı sürdürdüm. Önce Tekirdağ'da yapılan Türkiye Şampiyonası'na katıldım ama derece yapamadım. Ben de daha fazla çalışmaya karar verdim. Geçen yıl Rize'de Türkiye Şampiyonası'nda üçüncü oldum. Derece yaptıktan sonra güreşe daha fazla bağlandım. Daha çok çalıştım ve Samsun'da Türkiye şampiyonu oldum. Türkiye şampiyonluğu hedefim vardı. Onu gerçekleştirdim. Şimdiki hedefim Avrupa şampiyonası. Allah nasip ederse oraya da gider ve güzel bir derece yaparım."

Ailesini ve sevdiklerini daha fazla gururlandırmak istediğini dile getiren başarılı güreşçi, "Bu spor bazen üzüyor, bazen mutlu ediyor. Derece elde ettikten sonra çok mutlu oluyorsun. Bu başarıdan sonra daha fazla tanınmaya başladım. Ben de ablam gibi çocuklara örnek olmak istiyorum." ifadelerini kullandı.

"Herkesin gözü onun üzerinde"

Antrenör Veysi Duman ise Kubar Özdemir'in bu sene daha iyi durumda olduğunu aktararak, "Bu iş tamamıyla disiplinden geçiyor. Sporcularımızda bu azmi görüyorum. Hiçbir zaman antrenmanlarını aksatmadılar. Sert bir kış geçirmemize rağmen her gün antrenmanlarına geldiler. Sezonu güzel bir şekilde değerlendirdik. Meyvesini de aldık. Kubar'dan da çok umutluyuz. İlerleyen zamanlarda çok güzel yerlere gelecek. Biz ona güveniyoruz. Bu sene Türkiye şampiyonu oldu. Şu an bulunduğu kiloda Türkiye'de parmakla gösterilen sporculardan biri. Herkesin gözü onun üzerinde." diye konuştu.

Kaynak: AA

Hakkari, Türkiye, Samsun, Dünya, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kubar Özdemir Türkiye Şampiyonu - Son Dakika

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