1918-1923 yılları arasında işgal atlındaki İstanbul'da düşmana karşı direnişi, Fenerbahçe üzerinden üzerinden anlatacak "Zaferin Rengi" filmi için oyuncu Kubilay Aka'nın hangi karakteri canlandıracağı belli oldu.
Fanatik Fenerbahçeli olduğu bilinen yetenekli oyuncu Kubilay Aka, filmde sarı-lacivertlilerin efsane futbolcusu Galip Kulaksızoğlu'nu canlandıracak.
Birsen Altuntaş'ın haberine göre, ağustos ayında çekimlerine başlanacak filminin oyuncu kadrosunda Fenerbahçeli oldukları bilinen Timuçin Esen ve Nejat İşler'in de yer alacağı iddia ediliyor.
Son Dakika › Spor › Kubilay Aka'nın Fenerbahçe filminde hangi efsane futbolcuya hayat vereceği ortaya çıktı - Son Dakika