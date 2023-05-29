Kubilay Aka'nın Fenerbahçe filminde hangi efsane futbolcuya hayat vereceği ortaya çıktı - Son Dakika
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Kubilay Aka'nın Fenerbahçe filminde hangi efsane futbolcuya hayat vereceği ortaya çıktı

29.05.2023 08:58

Usta yönetmen Abdullah Oğuz'un Fenerbahçe'yi anlatacak "Zaferin Rengi" filmi için oyuncu kadrosu netleşmeye başladı. Fanatik Fenerbahçeli olan yetenekli oyuncu Kubilay Aka, filmde rol alacak ve sarı-lacivertlilerin efsane futbolcusu Galip Kulaksızoğlu'nu canlandıracak. Filmde Timuçin Esen ve Nejat İşler'in de rol alacağı iddia ediliyor.

1918-1923 yılları arasında işgal atlındaki İstanbul'da düşmana karşı direnişi, Fenerbahçe üzerinden üzerinden anlatacak "Zaferin Rengi" filmi için oyuncu Kubilay Aka'nın hangi karakteri canlandıracağı belli oldu.

GALİP KULAKSIZOĞLU'NU CANLANDIRACAK

Fanatik Fenerbahçeli olduğu bilinen yetenekli oyuncu Kubilay Aka, filmde sarı-lacivertlilerin efsane futbolcusu Galip Kulaksızoğlu'nu canlandıracak.

TİMUÇUN ESEN VE NEJAT İŞLER DE FİLMDE ROL ALABİLİR

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, ağustos ayında çekimlerine başlanacak filminin oyuncu kadrosunda Fenerbahçeli oldukları bilinen Timuçin Esen ve Nejat İşler'in de yer alacağı iddia ediliyor.

Kubilay Aka'nın Fenerbahçe filminde hangi efsane futbolcuya hayat vereceği ortaya çıktı
Kubilay Aka'nın Fenerbahçe filminde hangi efsane futbolcuya hayat vereceği ortaya çıktı
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Kubilay Aka, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kubilay Aka'nın Fenerbahçe filminde hangi efsane futbolcuya hayat vereceği ortaya çıktı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kubilay Aka'nın Fenerbahçe filminde hangi efsane futbolcuya hayat vereceği ortaya çıktı - Son Dakika
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