Kübra Korkut, Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda Gümüş Madalya Kazandı
Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda milli sporcu Kübra Korkut, para masa tenisinde kadınlar S7 sınıfında gösterdiği üstün performansla gümüş madalya elde etti. Bu başarı, Türkiye'nin Paralimpik sporlarındaki yükselişine katkıda bulunarak, genç sporcunun azmi ve kararlılığı ile dikkatleri üzerine çekti.
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6.09.2024 06:00:57. #1.12#
SON DAKİKA: Kübra Korkut, Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda Gümüş Madalya Kazandı - Son Dakika
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