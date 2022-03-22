Küçük voleybolcuların 5 topla gelen şampiyonluğu - Son Dakika
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Küçük voleybolcuların 5 topla gelen şampiyonluğu

22.03.2022 12:43
Küçük voleybolcuların 5 topla gelen şampiyonluğu

Şehit Mehmet Bozan Ortaokulu Voleybol Takımı'nın küçük sporcuları, salonu olmayan okullarında beton zeminde sadece 5 voleybol topu ile kısıtlı imkanlarla antrenman yaparak Anadolu Yıldızlar Ligi'nde Gaziantep şampiyonu olduktan sonra Hakkari'de gerçekleştirilen Türkiye Şampiyonası'nda çeyrek...

Şehit Mehmet Bozan Ortaokulu Voleybol Takımı'nın küçük sporcuları, salonu olmayan okullarında beton zeminde sadece 5 voleybol topu ile kısıtlı imkanlarla antrenman yaparak Anadolu Yıldızlar Ligi'nde Gaziantep şampiyonu olduktan sonra Hakkari'de gerçekleştirilen Türkiye Şampiyonası'nda çeyrek finale yükseldi. Şampiyonaya giden yolu anlatan Beden Eğitimi Öğretmeni Funda Karakuza, yağmur, çamur, kar demeden beton zeminde antrenmanlar yaptıklarını belirterek, "Beton zeminde 5 topla antrenman yaparak başarılı olduk" dedi.

Gaziantep'in Şahinbey ilçesi Barak Mahallesi'nde bulunan Şehit Mehmet Bozan Ortaokulu öğrencileri örnek bir başarı hikayesine imza attı. Salonu bulunmayan okulda, Beden Eğitimi Öğretmeni Funda Karakuza ve Okul Müdürü Sermest Genç tarafından erkek voleybol takımı kısıtlı imkanlarla kuruldu. Gaziantep'in kenar mahallerinden birinde öğrencileri kötü alışkanlıklardan uzak tutmak için zor şartlarda kurulan okul voleybol takımı ilgili kurumlar tarafından kendilerine verilen 5 voleybol topu ve birer adet forma ile çalışarak önce il birincisi oldu. Kısıtlı imkanlara rağmen başarılarına başarı katan Şehit Mehmet Bozan Ortaokulu Voleybol Takımı'nın küçük voleybolcuları, Anadolu Yıldızlar Ligi'nde önce Gaziantep birincisi oldu. Daha sonra ise Hakkari'de düzenlenen Bölge Şampiyonası'nda çeyrek finale yükselen Şehit Mehmet Bozan Ortaokulu Voleybol Takımı, Van'da yapılacak olan Türkiye Şampiyonası'na katılma hakkı elde etti.

"Beton zeminde 5 topla antrenman yaparak başarılı olduk"

Takımın kurulum aşamaları ile ilgili bilgi vererek elde ettikleri başarılardan bahseden Beden Eğitimi Öğretmeni ve Voleybol Takımı Antrenörü Funda Karakuza, "Okulumuzun voleybol takımını yıllar önce okula ilk atandığım zaman bir öğrencimizin isteği üzerine kurduk. Takımı kurduktan sonra ilk zamanlar öğrencilerimiz ortama alıştırmaya çalıştık. Çünkü öğrencilerimizin çoğu kenar mahallede yaşayan ve dışarı pek görmeyen çocuklardı. Sonrasında yağmur, çamur, kar demeden beton zeminde antrenmanlar yaptık. Bu zor şartlara rağmen Anadolu Yıldızlar Ligi'nde Gaziantep il birincisi olduk. Daha sonrasında Hakkari'de yapılan Bölge Şampiyonası'nda grup birincisi olarak çeyrek finale çıktık ve Van'da düzenlenecek olan Türkiye Şampiyonası'na katılma hakkı elde ettik. İlk etapta inşallah çeyrek finalde de başarılı olup yarı finale yükselmek istiyoruz" dedi.

"Spor, öğrencilerimiz ahlaki ve karakter anlamında olumlu etkiliyor"

Sporla öğrencileri kötü alışkanlardan uzak tutmaya çalıştıklarını ve bu sayede öğrencilerin pozitif anlamda değiştiğini söyleyen Antrenör Funda Karakuza, "Okulumuz Gaziantep'in kenar mahallerinden birinde. O yüzden bu bölgelerde çocuklar farklı alışkanlara yönelebiliyor. Spor, çocuklarımızı ahlaki anlamda, karakter anlamında çok olumlu etkiliyor ve öğrencilerimizi pozitif anlamda değiştiriyor. Biz de her zaman öğrencilerimizin destekçisi olmaya çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

"Beton zeminde antrenman yaparak çeyrek finale yükseldik"

Zorlu çalışma koşullarına rağmen başarılı olduklarını söyleyen 8. sınıf öğrencisi ve voleybol takımı kaptanı Sinan Hilaloğlu, "Hocalarımız ve okulumuzun destekleriyle zor şartlara rağmen çok iyi çalıştık. Haftada 3-4 dört antrenman yaparak çeyrek finale yükseldik. Şimdi hedefimiz Van'da yapılacak final müsabakalarında şampiyonluk. Kişisel olarak gelecekteki hayalim ise Fenerbahçe voleybol takımında forma giymek" şeklinde konuştu.

"Öğrencilerimiz zor şartlara rağmen önemli başarılar elde etti"

Öğrencilerinin başarılarıyla gurur duyduklarını söyleyen Müdür Yardımcısı Nusret Bozkurt, "Öğrencilerimiz Anadolu Yıldızlar Ligi'nde Gaziantep il birincisi olduktan sonra Hakkari'de yapılan Bölge Şampiyonası'nda çeyrek finale yükseldi. Şimdi 16 Haziran 2022 tarihinde Van'da yapılacak finallerde de başarılı olmak istiyoruz. Öğrencilerimiz zor şartlara rağmen öğretmenlerimiz ve okul idaremizin destekleri ile önemli başarılar elde etti. - GAZİANTEP

Küçük voleybolcuların 5 topla gelen şampiyonluğu
Küçük voleybolcuların 5 topla gelen şampiyonluğu
Küçük voleybolcuların 5 topla gelen şampiyonluğu
Küçük voleybolcuların 5 topla gelen şampiyonluğu
Küçük voleybolcuların 5 topla gelen şampiyonluğu
Küçük voleybolcuların 5 topla gelen şampiyonluğu

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Gaziantep, voleybol, Hakkari, Şehit, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Küçük voleybolcuların 5 topla gelen şampiyonluğu - Son Dakika


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