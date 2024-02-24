Küçükçekmece Sinopspor, hedefini 2. Lig\'e yükseltmek olarak belirledi

TFF 3. Lig'in yeni ekiplerinden Küçükçekmece Sinop spor'da kulüp başkanı Rafet Orhan, hedeflerinin 2. Lig'e yükselmek olduğunu söyledi.
İBB 100. Yıl Stadı'nda AA muhabirinin sorularını yanıtlayan Orhan, Bölgesel Amatör Liglerde 4 yıl üst üste şampiyon olduklarının altını çizerek, "Kulübümüzün 50 yıllık bir tarihi var. 5 yılı geride bıraktığım başkanlık döneminde 4 yıl üst üste şampiyon olduk. Bu yıl da profesyonel olarak TFF 3. Lig'de mücadele ediyoruz." dedi.
Takımda aile ortamı oluşturduklarına dikkati çeken Orhan, hedeflerinin 2. Lig'de yer almak olduğunu belirterek, "Sezona iyi başlayamadık ama ikinci yarıya iyi başladık. İkinci yarıda takıma yaptığımız takviyelerden sonra takımda bir aile ortamı oluştu. Bu sene ya da önümüzdeki sene mi olur bilinmez ama hedefimiz 2. Lig'de yer almak." ifadelerini kullandı.
Kulübün iç saha maçlarını oynadığı İBB 100. Yıl Stadı'nın hizmete alınmasından dolayı memnun olduklarını dile getiren Orhan "50 yıllık bir kulüp olmamıza rağmen bizim bu sezon sahamız yoktu, ilk yarıda oynadığımız 14 maçın 14'ünü de deplasmanda oynadık. İBB 100. Yıl Stadı'nın buraya kazandırılmasında emeği geçen yetkililere teşekkür ederim. Güzel bir sahamız oldu, Küçükçekmece'mizin 42 futbol kulübüne hizmet eden güzel bir saha oldu." diye konuştu.
Gelecek sezondan itibaren altyapıya önem vereceklerinin altını çizen Orhan, "Bizim yeni yapılanmamızda en önem verdiğimiz konu altyapı. Gelecek yıldan itibaren altyapımıza A takıma yaptığımız kadar yatırım yapacağız. Çünkü altyapıya yatırım yapılmadığı sürece Türk futbolunun ilerleyeceğini düşünmüyorum. Ayrıca altyapılara yetkililerin ciddi destek olması gerekiyor. Bu konuda spor kulüplerine çok ciddi manada destek verilmesi lazım." değerlendirmesinde bulundu.
Galip Gündoğdu: "Bir üst lige çıkmayı hedefliyoruz"
Teknik Direktör Galip Gündoğdu da takımın yeni stat ile birlikte daha coşkulu bir futbol izlettiğini belirterek, "Ligin ikinci devresinde yeni stadımızda yeni transferlerimizle birlikte sahaya coşkulu bir şekilde girip oynadığımız maçlarda galip geldik. Yeni sahamız için emeği geçenlere teşekkür ediyoruz. İlk 2 sıradaki takımlarla puan aralığımız çok fazla olduğu için bizim öncelikli hedefimiz lig bitene kadar play-off potasına yerleşip ligi orada tamamlamak. Play-off maçlarından sonra ise bir üst lige çıkmayı hedefliyoruz." şeklinde konuştu.
Küçükçekmece Sinopsporlu futbolcu Yusuf Akyel de ocak ayında katıldığı takımın hedefleri doğrultusunda ilerleyeceklerini söyleyerek "İlk hedefimiz inşallah 3. Lig 1. Grupta play-off oynamak. Sonrasında ise Küçükçekmece Sinopspor'u bir üst lige çıkarmayı hedefliyoruz. İstanbul'da Sinop'u temsil eden bir kulübüz, tüm Sinopluları maçlarımıza bekliyoruz." şeklinde görüş belirtti.
TFF 3. Lig 1. Grup ekiplerinden Küçükçekmece Sinopspor, ligde geride kalan 19 haftada 8 galibiyet, 5 beraberlik ve 6 mağlubiyet sonucu topladığı 29 puanla 6. sırada bulunuyor.
Küçükçekmece Sinopspor, ligin 21. haftasında yarın saat 14.00'te deplasmanda Gümüşhane Sportif Faaliyetler ile karşılaşacak.
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