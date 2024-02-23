Küçükçekmece Sinopspor Teknik Direktörü Galip Gündoğdu: Hedefimiz Play-off

Küçükçekmece Sinopspor Teknik Direktörü Galip Gündoğdu, hedeflerinin play-off olduğunu belirterek, orada da bir üst lige çıkmak istediklerini söyledi.
TFF 3. Lig 1. Grup ekiplerinden Küçükçekmece Sinopspor, geride kalan 19 haftada 8 galibiyet, 5 beraberlik ve 6 mağlubiyet sonucunda topladığı 29 puanla 6. sırada bulunuyor. Küçükçekmece Sinopspor Teknik Direktörü Galip Gündoğdu, ligde durumları ve hedefleri hakkında İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine açıklamalarda bulundu.
Takımın başına ilk devrenin bitmesine 3 maç kala geldiklerini söyleyen Gündoğdu, "Bu süreçte 2 mağlubiyet, 1 galibiyet aldık. O zaman Küçükçekmece Sinopspor için kötü geçti. Benden önceki dönem de çok kötü geçmişti. Sonra yeni atılıma gittik. 10 oyuncu aldık. 16 da eski oyuncumuz kaldı. Takımı kampta kaynaştırdık. Kamptan lige başladık. Özellikle bu sahaya geldiğimiz zaman oyuncuların da seyircilerin de havası çok farklılaştı. Güzel bir saha yapılmış. Başkanıma, yönetim kuruluna bu konuda teşekkür ediyorum. Hazırlıklarımız çok iyi gidiyor. İkinci devre oynadığı 4 maçın 3'ünde galip geldik. Deplasmanda Mardin'e yenildik. Bu hafta Gümüşhane'ye gidiyoruz. Hazırlıklarımız son aşamasına geldi. Oradan da galibiyetle dönmek istiyoruz. Play-offun içine girdik. Lig bittiği zaman da oynadığımız maçları galip gelip, bir üst lige çıkmak istiyoruz" diye konuştu.
Ligdeki rakiplerini değerlendiren Galip Gündoğdu, "1. Grup'ta çok para harcayan takımlar var. Özellikle Aliağa, Kepez, 52 Orduspor, Ayvalıkgücü, Mardinspor ve biz gibi iddialı takımlar var. Şanssızlığımız hep il takımı. Hepsinin seyirci potansiyeli çok iyi. Böyle güçlü takımların olması da hem futbolun gelişimi için hem de rekabetin gelişimi için çok etkili oluyor. Bu takımlar içerisinde biz de iddialıyız. Hedefimiz play-off. Oradan da çıkmak istiyoruz" şeklinde konuştu.
Son olarak taraftarlara mesaj gönderen Gündoğdu, "Taraftarlarımızı her zaman arkamızda görmek istiyoruz. Geliyor ama yetmez, tribünleri doldurmaları lazım" dedi.
Küçükçekmece Sinopspor, ligin 21. haftasında pazar günü saat 14.00'te deplasmanda Gümüşhane Sportif Faaliyetler ile karşılaşacak. - İSTANBUL
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