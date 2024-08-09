Küçükköy\'ün sevilen antrenörü Mutlu Karakaş hayatını kaybetti

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İzmir ve Ayvalık'ta spor camialarının yakinen tanıdığı Küçükköy'ün sevilen simalarından başarılı antrenör Mutlu Karakaş (46) hayatını kaybetti.

Karşıyaka'da futbolculuk yaşamının ardından transfer olduğu Balıkesirspor'da bir maçta sakatlanarak futbolculuk hayatına veda eden Karakaş, daha sonra Karşıyaka'ya dönerek kulübün alt yapısında antrenörlük görevini üstlendi.

Ayvalıkgücü Belediyespor'da da kısa bir süre teknik direktörlük görevinde bulunan, Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği (TÜFAD) üyesi bir çocuk babası Mutlu Karakaş geçirdiği beyin kanamasının ardından Balıkesir Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaklaşık bir haftadan bu yana da tedavi gören Mutlu Karakaş'ı tedavi gördüğü hastanede beyin ölümünün gerçekleştiği öğrenildi.

Tüm organlarını bağışlayan Karakaş'ın cenazesinin pazar günü doğup büyüdüğü Ayvalık'ın Küçükköy Mahallesi'nde toprağa verilmesi bekleniyor. - BALIKESİR