Kulübe altın çağını yaşatan isim de istifa etti!

Galatasaray'da bugün Fatih Terim'in görevinden ayrılmasıyla başlayan ayrılık rüzgarı devam ediyor. Terim ile birlikte tüm yardımcıları görevini bıraktıktan sonra bir istifa haberi daha geldi. Ajansspor'un aktardığı habere göre; Altyapı koordinatörü Ali Yavaş da görevini bıraktı.

UZUN YILLAR ÇALIŞTI

Galatasaray'da futbol da oynayan Yavaş, 2002'de Fatih Terim'in İtalya'dan dönüp yeniden Galatasaray'ın başına geçmesiyle altyapının başına getirilmişti. Yıllarca sarı kırmızılı kulübün altyapısıyla adı özdeşleşen Ali Yavaş, birçok genç oyuncunun yetişmesine katkı verdi. Yavaş, zaman zaman kulüpten ayrılsa da Terim'li dönemlerde kulüpte çalıştı.

7 İSİMLE YOLLAR AYRILDI

Fatih Terim'le yolların ayrılmasıyla ekibine de veda edildi. Galatasaray, yardımcılar Selçuk İnan ve Necati Ateş, İdari Direktör Şükrü Hanedar, Sportif Koordinatör Fatih İbradı, Medya Sorumlusu Eray Sözen, Metin Oktay Tesisleri Müdürü Fahri Yılmaz ve Müdür Yardımcısı Ender Uysal ile yollarını ayırdı.