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Kulüp doktorundan Neymar hakkında olay sözler: Sakat olarak geldi - Son Dakika

Kulüp doktorundan Neymar hakkında olay sözler: Sakat olarak geldi

Paris Saint-Germain'in eski kulüp doktoru, 2017'de 222 milyon euro karşılığında transfer edilen Neymar'ın sakat olarak geldiği söyledi.

23.11.2023 - 22:50,  Güncelleme: 22:55
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Fransız devi Paris Saint-Germain'in eski kulüp doktoru, 2017 yılında 222 milyon euro ödenerek transfer edilen Neymar hakkında flaş açıklamalarda bulundu.

"SAKAT OLARAK GELDİ"

Neymar hakkında konuşan Doktor, "Neymar, 2017'de PSG'ye transfer olduğunda hali hazırda bir sakatlığı vardı (5. metatarsaldaki stres kırığı). O zaman 'transfer çılgınlığı' sebebiyle onu ameliyat etmedik. Sonrasında yaşadığı sakatlıkların yaşam tarzıyla hiçbir ilgisi yok" dedi.

Kulüp doktorundan Neymar hakkında olay sözler

195 GOLE KATKI VERDİ

Fransız ekibinde toplamda 173 resmi maça çıkan Neymar söz konusu mücadelelerde 118 gol atıp 77 de asist katkısı sağladı.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor

Neymar, PSG, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kulüp doktorundan Neymar hakkında olay sözler: Sakat olarak geldi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kulüp doktorundan Neymar hakkında olay sözler: Sakat olarak geldi - Son Dakika
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