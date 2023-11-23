Kulüp doktorundan Neymar hakkında olay sözler: Sakat olarak geldi

"O kızın genel başkanlık katında birisiyle ilişkisi vardı, partiden attılar"

Fransız devi Paris Saint-Germain'in eski kulüp doktoru, 2017 yılında 222 milyon euro ödenerek transfer edilen Neymar hakkında flaş açıklamalarda bulundu.

"SAKAT OLARAK GELDİ"

Neymar hakkında konuşan Doktor, "Neymar, 2017'de PSG'ye transfer olduğunda hali hazırda bir sakatlığı vardı (5. metatarsaldaki stres kırığı). O zaman 'transfer çılgınlığı' sebebiyle onu ameliyat etmedik. Sonrasında yaşadığı sakatlıkların yaşam tarzıyla hiçbir ilgisi yok" dedi.

195 GOLE KATKI VERDİ

Fransız ekibinde toplamda 173 resmi maça çıkan Neymar söz konusu mücadelelerde 118 gol atıp 77 de asist katkısı sağladı.