Kulüpler anlaştı! 77 milyon euroluk golcü Fenerbahçe'ye geliyor

Süper Lig devi Fenerbahçe, uzun zamandır peşinde olduğu Jhon Duran transferi konusunda kulübü Al Nasr ile anlaşmaya vardı.

ANLAŞMA TAMAM

Fabrizio Romano'nun haberine göre; Fenerbahçe, Duran'ın kiralık transferi konusunda kesin anlaşmaya vardı. Suudi kulübü, Duran'ın Fenerbahçe'ye evet demesi durumunda ayrılığı resmen onaylayacak.

MOURINHO ARADI

Forvet arayışlarına devam eden Fenerbahçe'de Kolombiyalı golcü Jhon Duran'ı ikna etmek için her yola başvuruluyor. Kolombiya'ya giden Futbol Direktörü Devin Özek, yüz yüze görüşüp, yeni sezondaki projeyi ve genç futbolcunun bu projedeki önemini anlattı.

Teknik Direktör Jose Mourinho da Kolombiyalı oyuncuyla telefonla diyalog kurdu. Sarı-lacivertliler, Jhon Duran transferini forma lansmanına yetiştirmeyi hedefliyor.

EN SONUNDA İKNA OLDU

Sky Sport DE'nin haberine göre Fenerbahçe, Jhon Duran'ı kiralık olarak kadrosuna katıyor. Devin Özek'in Kolombiya'da genç futbolcuyu ikna ettiği öne sürülürken Duran'ın sarı-lacivertli ekibin şartlarını kabul ettiği ifade edildi. Al Nassr'ın 21 yaşındaki golcüsü, Avrupa'ya dönüp Fenerbahçe'ye imza atmaya oldukça açık.

77 MİLYON EUROYA TRANSFER OLMUŞTU

Geride kalan sezonun ocak ayında Aston Villa'dan Al Nassr'a 77 milyon euro bonservisle transfer olan Jhon Duran, Suudi Arabistan ekibinde çıktığı 18 maçta 12 kez gol sevinci yaşadı.