Kulüpler Birliği'nden Yayın Geliri Açıklaması

Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Ertuğrul Doğan, yayın gelirlerinde 2017 yılında itibaren çok ciddi bir düşüş olduğunu söyleyerek, "Kulüpler Birliği ve buradaki bulunan kulüplerin tamamı, Türk futbolunun değerinin bu olduğunu düşünmüyor ve buna inanmıyoruz" dedi.

Kulüpler Birliği Vakfı, bugün Beşiktaş'ta bulunan bir otelde toplandı. Yapılan toplantının ardından Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Ertuğrul Doğan, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Sözlerine A Milli Futbol Takımı'na yönelik yapılan ağır eleştirilerin doğru olmadığını belirterek başlayan Ertuğrul Doğan, "Yıllar sonra gidilen bir Dünya Kupası, A Ligi'ne yükselen bir milli takım var. Hepimizin gönlünden, aklından geçen çok daha iyi sonuçlar almak herkesin isteği. Bunu orada olan arkadaşlardan daha fazla da kimsenin isteyeceğine inanmıyorum. Ancak onlar kadar isteyebilirler. Federasyon başkanımız da, hocamız Montella da, oyuncuların da aklındaki her şey, öncelikle zaten kendilerinin kariyerleri bunlar. Herkesin orada başarılı olmaktan başka bir isteği olması mümkün değil. Herkesin için çok büyük bir gurur kaynağı olacak bir Dünya Kupası'ydı. Herkesin niyeti iyi olduğuna ben adım gibi eminim. Ben şuradayım; bu arkadaşlarımızın eksikleri, hataları var mıdır? Muhakkak olabilir. Hepimizin olduğu gibi onların da olabilir. Hocamızın olabilir, yönetimin olabilir ama herkesin niyeti iyidir. Herkes Türkiye için oradaydı. Türkiye başarılı olsun diye oradaydı. Olmadı. Daha önce bu gruplarda, son iki Dünya Kupası'nda Almanya çıkamamıştı, İspanya çıkamadı, Fransa çıkamadı, İtalya çıkamadı, İngiltere çıkamadı. Bunlar oluyor. Keşke başımıza gelmeseydi ama bunlar başımıza geldi diye o genç arkadaşlarımı eleştirmek herkesin en doğal hakkı. Futbolun içinde olan herkes eleştiriye açık olması lazım; buna ben de dahilim, yönetim kurulu arkadaşlarım, futbol federasyonu, oyuncularımız, teknik direktör. Bu arkadaşlarımıza yapılan hakaretler, küfürler, tehditler, bunlar bize yakışmıyor. Onu net olarak söyleyeyim. Bizim Türk milleti olarak böyle bir genetiğimiz, genimiz yok. Türk'ün Türk'ten başka dostu da yok. Bunların altını çizmek istiyorum. Bu arkadaşlarımızın hepsi çok değerli çocuklardır. Hataları olabilir, eksikleri olabilir ama çok değerli insanlardır. O milli formayı terletiyorlar. Bu arkadaşlarımıza lütfen daha dikkatli yaklaşılması. Yani eleştiriler okeydir, herkes bunları karşılamak zorunda ama küfür, hakaret, tehdit, bunlar çok yanlış şeylerdir. Nasıl yapılırsa yapılsın, kime yapılırsa yapılsın. Benim Kulüpler Birliği Başkanı olarak halkımızdan ricamız budur. Lütfen bu konuda oyuncularımıza karşı hassasiyet göstersinler. Eleştirsinler ama onları sevmekten vazgeçmesinler" ifadelerini kullandı.

"Vergilerden alınan tutarın, amatör branşlarda kullanılması çok önemli bir konu"

Gerçekleştirilen Kulüpler Birliği toplantısına tüm kulüp başkanlarının katıldığını aktaran Ertuğrul Doğan, "5-6 tane konu var. Birinci konumuz; 7 yıl önce başlamıştı Cumhurbaşkanımızın desteğiyle beraber. Vergilerden alınan tutarın, özellikle amatör branşlarda kullanılması konusu çok önemli bir konu haline gelmişti. Özellikle büyük kulüplerimizin tamamı bundan ciddi olarak faydalanıyor; buna Trabzonspor da dahil. Altyapı, akademi, amatör branşlar buradan gelen gelir kalemleriyle hızlıca büyüyordu ve bir sürü başarı gerçekleştiriyor. Son zamanlarda, ilk tebliğ yayımlandığı tarih 01.01.2026'ydı, bu %100'lük oran %75'e düşürüldü. Bu kulüpler için ciddi bir gelir kaybıydı ama 7'in ayın 1'i itibarıyla de bu oran %50'ye düşürülüyor. Dolayısıyla özellikle büyük kulüpler olmak üzere, amatör branşlara önem veren takımlara çok ciddi bir sıkıntı oluşturacak. Biz bunu önümüzdeki günler içerisinde Maliye Bakanımızla, aramızda bir heyet oluşturacağız, heyet olarak gidip bunun düzeltilmesini talep edeceğiz. Çünkü buradan gelen paranın tamamı zaten harcama kalemleri belli ve bakanlığın kontrolünde amatör branşlara, akademiye ayrılıyor. Dolayısıyla kulüplerimizin buna ihtiyacı var. Mevcut gelir kalemleri ortada. Bu konuda bakanımızdan önümüzdeki hafta veya ondan sonraki randevu isteyeceğiz ve bir talebimiz olacak" diye konuştu.

"Şu an itibarıyla yabancı kuralından kimse memnun değil"

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından açıklanan 10+4 yabancı oyuncu kuralıyla ilgili de federasyonla görüşme gerçekleştireceklerini ifade eden Ertuğrul Doğan, "Kulüplerimizin yabancı kuralı konusunda hassasiyeti var. Şu an itibarıyla yabancı kuralından herkes memnun değil. Bununla alakalı da şu anda kendi mesaj grubumuzda ekibimiz çalışacaklar. Kulüplerin görüşlerini alacağız. Futbol federasyonumuzun verdiği bir karar var. Bu kararı saygıyla karşılıyoruz ama hiçbir şey değişmez değildir. Yani o zamanki şartlar itibarıyla bu belki uygundu ama şu anda kulüplerimizden gelen haklı talepler var. Haklı sebepler de var. Bunların hepsini federasyonumuzla paylaşacağız ve bu konuda kendilerinden yardım isteyeceğiz. Biz daha önce federasyonumuza yazı yazmıştık 12+5 diye ama geçen seneki kural gibi bir kural da uygulanabilir. Bunu federasyonla konuşmamız lazım. Yani bizim niyetimiz hem federasyonun hem de kulüplerin ortak noktada buluşması. Çünkü elimizde bir sürü oyuncu var, bu oyuncuları göndermek ciddi problem, ciddi maliyet. Yabancı sınırından kaynaklı genç oyunculara gidiyoruz, Trabzonspor Kulübü olarak, biz buna hazırız ama diğer kulüplerimiz hazır olmayabilir. Buraya da bir itirazımız yok. Dolayısıyla genç oyuncuları, iyi oyuncuları gittiği zaman da çok ciddi bütçelerle de karşılaşmaya başlıyorsun. Bu konuda da kulüplerimizin hakkı var. Dolayısıyla ortak bir müşterekte buluşması lazım ama bu genel durum itibarıyla kulüplerin tamamının memnuniyetsizliği var. Biz içimizde bir kurul oluşturarak federasyonu ziyaret edeceğiz ve bu konuda ne yapabiliriz, konuşacağız" şeklinde konuştu.

"Türk futbolunun değerinin bu olduğunu düşünmüyoruz"

Naklen yayın gelirlerinde son yıllarda ciddi bir düşüş yaşandığını ve bu durumun kulüpleri ekonomik açıdan olumsuz etkilediğini vurgulayan Ertuğrul Doğan, "2017 yılında 500 milyon Dolar'lık naklen yayın geliri şu anda 185 milyon Dolar civarlarında bir rakamda. Ciddi bir düşüş söz konusu. Kulüpler Birliği ve buradaki bulunan kulüplerin tamamı, Türk futbolunun değerinin bu olduğunu düşünmüyor ve buna inanmıyoruz. Kulüplerin bu ortak kararıdır, ortak düşüncesidir; naklen yayın gelirinin 500 milyon Dolar seviyeleri gelmesi konusunda ısrarımız olacak ve bu konuda direteceğiz. Naklen yayın gelirleri ortada, diğer gelirler ortada, sponsorluk gelirleri ortada, kulüplerin dayanacak gücü kalmadı. Özellikle Anadolu kulüpleri çok ciddi sıkıntı çekiyor. Sürekli düşen bir gelir dağılımıyla karşı karşıyayız. Artan vergilerle karşı karşıyayız. Herkesin niyeti iyi, herkes ülkeye faydalı olmak istiyor, herkes şehrine faydalı olmak istiyor ama bu şartlarda çalışmak, bunları başarmak gerçekten imkansıza yakın. Bir yandan vergi artışları olacak, bir yandan işte altyapıyla alakalı alınan tutarlar aşağı indirilecek, naklen yayın gelirleri düşüyor. Tabii ki kulüpleri yönetenlerin yanlışları yok mudur? Bizlerin de muhakkak yanlışları vardır. Yani biz her şeyi doğru yapıyoruz da burası yanlış demiyoruz. Ama ortak müştereklerde bu konuların yeniden değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyoruz. İçeriden alınan bir birlik kararı var bu konuyla alakalı. Önümüzdeki yılın sonunda bir naklen yayın ihalesi olacak. Dediğimiz gibi biz 2017-2018 sezonuydu, Göksel Başkan'ın Kulüpler Birliği Başkanı olduğu dönem, 500 milyon Dolar'lık naklen yayın ihalesi vardı. Biz bu rakamlara tüm kulüpler bir arada hareket ederse, bir ayrım olmazsa, hep beraber de aynı şeyleri konuşarak Türk futboluna yeniden bu değerlemeyi getirmeye çalışacağız. Hiçbir şekilde daha düşük rakamlarla alakalı anlaşmaya gelmeyeceğiz. Kulüpler burada çok net. Biz bu rakamları sağlamak zorundayız. Bunu da şundan sağlamak zorundayız; artık kulüplerin, özellikle Anadolu'da, yürütülebilir olmaktan çıktı. Herkes çok ciddi sıkıntı yaşıyor, ciddi mağdur ve herkesin dayanacak gücü kalmadı. Bu konuda da biz yetkililerden yardım isteyeceğiz" değerlendirmesinde bulundu.

"Kulüplerin genel olarak MHK'dan memnuniyetsizliği söz konusu"

Merkez Hakem Kurulu ile ilgili kulüplerin genel anlamda memnuniyetsizlik yaşadığını belirten Ertuğrul Doğan, "Merkez Hakem Kuruluyla alakalı Federasyon Başkanımızla görüşeceğiz. Kulüplerin genel olarak memnuniyetsizliği söz konusu. Burada da yine bir çalışma grubu oluşturarak, onların da muhakkak niyeti iyidir, bizim başkanlarımızın da niyeti gayet iyi. Ortak müştereklerde bu işi daha iyiye nasıl getirebiliriz, biz kendi aramızda bir ekip oluşturacağız ve onlarla bu görüşmeleri yaparak önümüzdeki ay içerisinde bu konuda da sağlıklı adımların atılmasını sağlamaya çalışacağız" cümlelerine yer verdi.

"Çipli top ve gol çizgisi teknolojisinin uygulanması için ortak karar aldık"

2026 FIFA Dünya Kupası'nda kullanılan çipli top teknolojisi ve gol çizgisi teknolojisi gibi uygulamalarla ilgili kulüplerin ortak bir karar aldığını belirten Doğan, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"Teknoloji anlamında da özellikle son Dünya Kupası'nda uygulanan çipli top teknolojisi var, gol çizgisi teknolojisi. Bu iki teknolojinin de Türkiye'de uygulanması için kulüplerimizin yine ortak kararı oldu. Biz daha önce Kulüpler Birliği, Çağrı Bey ve ekibi bu firmalarla görüşmeler yapılmıştı. Bununla alakalı maliyetleri kulüplerimizle paylaştık. Kulüplerimiz de bu teknolojinin kullanılmasını istiyor." - İSTANBUL