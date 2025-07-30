Ertuğrul Doğan yönetimindeki Kulüpler Birliği Vakfı'nda görev dağılımı açıklandı.
Kulüpler Birliğinin sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre vakıftaki görev dağılımı şöyle oluştu:
İdari İşlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı: Nurettin Açıkalın (Kayserispor)
Mali İşlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı: İbrahim Turgut (Çaykur Rizespor)
Sportif İşlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı: Murat Özkaya (Eyüpspor)
Dış İlişkilerden Sorumlu Başkan Yardımcısı: Mehmet Sepil (Göztepe)
Kulüpler Birliği Vakfının dün İstanbul'da yapılan genel kurulunda Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, başkanlığa seçilmişti.
Son Dakika › Spor › Kulüpler Birliği Vakfı'nda Yeni Görev Dağılımı - Son Dakika
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