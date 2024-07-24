Kulüpler Birliği Vakfı Yeni Başkanını Seçmek İçin Toplandı - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Kulüpler Birliği Vakfı Yeni Başkanını Seçmek İçin Toplandı

Kulüpler Birliği Vakfı'nın yeni başkanının seçileceği toplantı, Maslak'taki merkezde gerçekleştirildi. Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray ve diğer Süper Lig kulüplerinin başkanları ve temsilcileri toplantıya katıldı. Ali Koç, Fenerbahçe'nin Youssef En-Nesyri transferi hakkında yapılan görüşmelere ilişkin 'Hayırlı olsun' dedi.

24.07.2024 14:37
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kulüpler Birliği Vakfının yeni başkanının seçileceği toplantı başladı.

Vakfın Maslak'taki merkezinde gerçekleştirilen toplantıya, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Beşiktaş Kulübü Başkanı Hasan Arat, Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Metin Öztürk ve Süper Lig'de yer alan diğer kulüplerin başkan ya da temsilcileri katıldı.

Kulüpler Birliği Vakfında başkanlık görevini bırakacak Ali Koç, toplantıya girerken basına yaptığı açıklamada, Fenerbahçe'nin 27 yaşındaki Faslı forvet Youssef En-Nesyri'nin transferi konusunda kendisi ve kulübü Sevilla ile bugün görüşmelere başlanmasına ilişkin "Hayırlı olsun." cevabını verdi.

Kaynak: AA

Kulüpler Birliği Vakfı, Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Ali Koç, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Kulüpler Birliği Vakfı Yeni Başkanını Seçmek İçin Toplandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


14:14 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meclis’teki protestolara sert çıktı: Biz bu şımarıklığa boyun eğmeyiz Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meclis'teki protestolara sert çıktı: Biz bu şımarıklığa boyun eğmeyiz
13:57 Bakan Tunç’tan Bahçeli’nin “Köpeklere karşı uygulanacak yanlışın karşısında oluruz“ sözlerine yanıt Bakan Tunç'tan Bahçeli'nin "Köpeklere karşı uygulanacak yanlışın karşısında oluruz" sözlerine yanıt
12:54 Erdoğan CHP’li belediyelere resti çekti: Bakanlığımız borçların tahsiline başlayacak Erdoğan CHP'li belediyelere resti çekti: Bakanlığımız borçların tahsiline başlayacak
12:06 Milli Eğitim Bakanı Tekin: Mevzuata uymayan Fransız okullarına işlem yapılacak Milli Eğitim Bakanı Tekin: Mevzuata uymayan Fransız okullarına işlem yapılacak
10:10 Yargıtay kararını verdi Türkiye’nin dev havayolu şirketi Atlasglobal resmen iflas etti Yargıtay kararını verdi! Türkiye'nin dev havayolu şirketi Atlasglobal resmen iflas etti
14:11 İngilizlerden Jose Mourinho için olay sözler: Aşağılanmaktan kıl payı kurtuldu İngilizlerden Jose Mourinho için olay sözler: Aşağılanmaktan kıl payı kurtuldu
14:06 Bir haftada 1 milyon sterlin kazanan Dua Lipa, İngiltere’nin en zengin ünlüleri arasına girdi Bir haftada 1 milyon sterlin kazanan Dua Lipa, İngiltere'nin en zengin ünlüleri arasına girdi
12:58 Erdoğan: Kimse bize merhamet dersi vermeye kalkmasın, Meclis tatile girmeden meseleyi çözeceğiz Erdoğan: Kimse bize merhamet dersi vermeye kalkmasın, Meclis tatile girmeden meseleyi çözeceğiz
12:44 Galatasaray, Wendel transferinden vazgeçti Galatasaray, Wendel transferinden vazgeçti
12:27 Şeyma Subaşı’dan bomba İtiraf: Yine aşık oldum Şeyma Subaşı'dan bomba İtiraf: Yine aşık oldum
11:47 Nepal’de bir yolcu uçağının pistten çıkıp patlaması sonucu 18 kişinin öldüğü korkunç uçak kazasına ait görüntüler yayınlandı Nepal'de bir yolcu uçağının pistten çıkıp patlaması sonucu 18 kişinin öldüğü korkunç uçak kazasına ait görüntüler yayınlandı
11:39 Hakkari’de teröristler tarafından tuzaklanan mayına basan çoban yaşamını yitirdi Hakkari'de teröristler tarafından tuzaklanan mayına basan çoban yaşamını yitirdi
11:34 Fenerbahçe, Youssef En-Nesyri transferini KAP’a bildirdi Fenerbahçe, Youssef En-Nesyri transferini KAP'a bildirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.07.2024 15:00:20. #1.11#
SON DAKİKA: Kulüpler Birliği Vakfı Yeni Başkanını Seçmek İçin Toplandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement