Kumluca Belediyespor Sezona Kötü Başladı

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Bölgesel Amatör Lig (BAL) 6. Grup'ta mücadele eden Kumluca Belediyespor ligin ilk haftasında kendi sahasında karşılaştığı Eskişehirspor'a 1-0 mağlup olarak, sezona kötü bir başlangıç yaptı.

Kumluca Şehir Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Kerem Sinem, Mehmet Aslan, Berk Altan hakem üçlüsü yönetti. İlk dakikalardan itibaren her iki takımda kontrollü bir futbol ortaya koyarak maça başladı.

Zaman zaman geliştirdiği ataklarla konuk takım kalesinde gol arayan ev sahibi Kumluca Belediyespor, yakaladığı pozisyonları gole çeviremedi. İlk yarısı 0-0 sona eren karşılaşmanın ikinci yarısına ev sahibi takım daha atak başladı.

Konuk takım kalesinde yakaladığı pozisyonları gole çeviremeyen Antalya ekibi, Eskişehirspor'un kontra ataklarla elde ettiği pozisyonlarda kendi kalesinde gol tehlikesi yaşadı. 81. dakikada gelişen bir atakta ceza alanı dışında topa iyi vuran Eskişehirspor'dan Necati Önal takımını 1-0 öne geçiren golü kaydetti.

5 dakika uzatmanın oynandığı maçta başka gol olmayınca misafir Eskişehirspor, sezonun ilk karşılaşmasından 1-0 galip ayrılarak üç puanın sahibi oldu.