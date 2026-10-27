Kupa 3. Turu'nda Aliağa FK, Pazarspor'u Emrehan Gedikli'nin golüyle 1-0 yendi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Kupa 3. Turu'nda Aliağa FK, Pazarspor'u Emrehan Gedikli'nin golüyle 1-0 yendi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kupa 3. Turu\'nda Aliağa FK, Pazarspor\'u Emrehan Gedikli\'nin golüyle 1-0 yendi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ziraat Türkiye Kupası 3. Turu'nda Aliağa FK, deplasmanda Pazarspor'u 1-0 yendi. Konuk ekibin golünü 6. dakikada Emrehan Gedikli kaydederken Pazarspor'da Berat Kartal ve Eren Bayar sarı kartla cezalandırıldı.

Ziraat Türkiye Kupası'nın 3. Turu'nda Pazarspor, sahasında konuk ettiği Aliağa FK'ya 1-0 mağlup oldu.

Pazarspor: Eren Girgin (Hulusi Terzioğlu dk. 84), Yusuf Işık, Eren Bayar, Soner Aykurt (Alperen Çağlayan dk. 62), Denizalp Özdemir (Serhat Hazır dk. 67), Can Efe Bozacı, Gökdeniz Karahan (Muhsin Okutan dk. 85), Volkan Genç, Berat Kartal (Abdussamed Saymaz dk. 75), Efe Sayhan, Seçkin Fırıncı

Yedekler: Zilkif Yıldız, Eren Türkkal, Utku Kotil, Aslan İlidi

Teknik Direktör: Ramazan Öztürk

Aliağa FK: Saim Sarp Bodur (Samet Karabatak dk. 62), Adnan Aktaş, Eren Tunalı (Mehmet Uysal dk. 63), Birkan Yılmaz, Necati Özdemir, Yiğit Bayındır (Selim Ilgaz dk. 69), Okan Derici, Mustafa Yıldırım, Hamza Gür (Berkay Topdemir dk. 63), Furkan Yöntem, Emrehan Gedikli (Ali Emir Pervanlar dk. 86)

Yedekler: Metehan Demir

Teknik Direktör: Namet Ateş

Gol: Emrehan Gedikli (dk. 6) (Aliağa FK)

Sarı kartlar: Berat Kartal (dk. 35), Eren Bayar (dk. 58) (Pazarspor), Necati Özdemir (dk. 89) (Aliağa FK)

Kaynak: İHA
Türkiye KupasıPazarsporSporSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Abdülkerim’le tartışan Lukaku’nun yaptığı ortaya çıktı Abdülkerim'le tartışan Lukaku'nun yaptığı ortaya çıktı
Araç sahiplerine kötü haber Çifte zam kapıda Araç sahiplerine kötü haber! Çifte zam kapıda
“Sabrımız taştı“ deyip burnumuzun dibine bomba yağdırdılar "Sabrımız taştı" deyip burnumuzun dibine bomba yağdırdılar
Kız arkadaşının yanında bunu yaptı Yamal’dan kadın hayranına şaşırtan yanıt Kız arkadaşının yanında bunu yaptı! Yamal'dan kadın hayranına şaşırtan yanıt
Sokak ortasında genç kıza büyük şok “İnşallah karım olursun“ deyip... Sokak ortasında genç kıza büyük şok! "İnşallah karım olursun" deyip...
Teknosa’dan robot süpürge alan vatandaşı pişman ettiler Teknosa’dan robot süpürge alan vatandaşı pişman ettiler
16:10
Sadettin Saran’a mahkemede “Sende var mı ondan“ sorusu Verdiği yanıt bomba
Sadettin Saran'a mahkemede "Sende var mı ondan?" sorusu! Verdiği yanıt bomba
15:51
Mekke Anlaşması TBMM Dışişleri Komisyonunda kabul edildi
Mekke Anlaşması TBMM Dışişleri Komisyonunda kabul edildi
15:33
Sadettin Saran kendini “Utanç duyuyorum“ diye savundu, davada ara karar çıktı
Sadettin Saran kendini "Utanç duyuyorum" diye savundu, davada ara karar çıktı
15:18
Okullarda başörtüsünü yasaklayan Aliyev’den eleştirilere yanıt
Okullarda başörtüsünü yasaklayan Aliyev'den eleştirilere yanıt
15:05
Görüntü Türkiye’den Daha önce izlediğiniz kadın kavgalarını unutun
Görüntü Türkiye'den! Daha önce izlediğiniz kadın kavgalarını unutun
14:59
Anketlerde geride kalan Netanyahu’dan sandık günü “acil durum“ çağrısı
Anketlerde geride kalan Netanyahu'dan sandık günü "acil durum" çağrısı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.10.2026 16:22:28. #7.13#
SON DAKİKA: Kupa 3. Turu'nda Aliağa FK, Pazarspor'u Emrehan Gedikli'nin golüyle 1-0 yendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei