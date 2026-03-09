Türkiye Voleybol Federasyonu, Ankara'da düzenlenecek AXA Sigorta Kadınlar Kupa Voley Dörtlü Final organizasyonunun biletlerinin yarın satışa çıkacağını duyurdu.
Federasyonun açıklamasına göre 24-25 Mart'ta Ankara Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek Dörtlü Final'in biletleri, yarın saat 12.00'de "biletinial.com" internet sitesi üzerinden satışa sunulacak.
Yarı finalde 24 Mart Salı günü saat 15.00'te VakıfBank-Galatasaray Daikin, saat 19.00'da ise Fenerbahçe Medicana-Eczacıbaşı Dynavit karşılaşması oynanacak.
Final mücadelesi ise 25 Mart Çarşamba saat 19.00'da yapılacak.
Son Dakika › Spor › Kupa Voley Biletleri Satışta - Son Dakika
