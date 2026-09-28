Kupa Voley'de İlbank, Aras Kargo'yu 3-2 mağlup etti, mücadele 156 dakika sürdü - Son Dakika
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Kupa Voley'de İlbank, Aras Kargo'yu 3-2 mağlup etti, mücadele 156 dakika sürdü

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İlbank, Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley 1. Grup ikinci maçında Aras Kargo'yu 3-2 mağlup etti. TVF Burhan Felek Vestel'de 156 dakika süren mücadelede setler 25-20, 23-25, 25-18, 27-29 ve 15-13 sonuçlandı.

Salon: TVF Burhan Felek Vestel

Hakemler: Caner Çildir, Sadettin Kıral

İlbank: Begüm Hepkaptan, Smarzek, Edwards, Strunjak, Çağla Çiçekoğlu, İdil Naz Başcan Kanbur (Sinem Arıncı, Ece Morova Hezer, Beren Yeşilırmak, Lozo, Damla Nur Dündar, Fatma Beyaz, Şeyma Ercan Küçükaslan)

Aras Kargo: Lila Şengün, May, Beliz Başkır, Anthouli, Gamboa, Hazal Selin Uygur (Dilek Nıkık Ekşi, Sude Taşbaş, Ceren Nur Domaç, Defne Başyolcu, İrem Çor, Bengüsu Aygün)

Setler: 25-20, 23-25, 25-18, 27-29, 15-13

Süre: 156 dakika (28, 33, 29, 41, 25)

Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley 1. Grup ikinci maçında İlbank, Aras Kargo'yu 3-2 yendi.

Kaynak: AA
Türkiye Voleybol FederasyonuBurhan FelekSigortaVestelSporSon Dakika

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