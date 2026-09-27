Kupa Voley eleme grubunda Nilüfer Belediyespor, Beşiktaş'ı 143 dakikada 3-2 yendi - Son Dakika
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Kupa Voley eleme grubunda Nilüfer Belediyespor, Beşiktaş'ı 143 dakikada 3-2 yendi

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Nilüfer Belediyespor, Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley eleme grubunda Beşiktaş'ı 3-2 mağlup etti. TVF Atatürk Voleybol Kompleksi'nde 143 dakika süren karşılaşmanın setleri 23-25, 26-24, 16-25, 25-21 ve 15-8 sonuçlandı.

Salon: TVF Atatürk Voleybol Kompleksi

Hakemler: Arzu Uzatöz, Nazlı Ekmekçi

Nilüfer Belediyespor Eker: Buse Ünal Pehlivan, Gorecka, Ecenur Aksoy, Ghani, Cajic, Begüm Kaçmaz, (Merve İzbilir, Öykü Saruhan, Ramos, Nisanur Yılmaz)

Beşiktaş: Buket Gülübay, Knollema, Merve Atlıer, Ndiaye, Shemanova, Emine Arıcı, (Simay Kurt, Burcu Yönder, Özge Nur Çetiner, Abderrahim, Artyshuk)

Setler: 23-25, 26-24, 16-25, 25-21, 15-8

Süre: 143 dakika

Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley eleme grubu maçında Nilüfer Belediyespor, Beşiktaş'ı 3-2 yendi.

Kaynak: AA
Türkiye Voleybol FederasyonuMustafa Kemal AtatürkBeşiktaşVoleybolSigortaSporSon Dakika

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SON DAKİKA: Kupa Voley eleme grubunda Nilüfer Belediyespor, Beşiktaş'ı 143 dakikada 3-2 yendi - Son Dakika
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