Kur\'an Kursu Öğrencilerinden Dostluk Maçı

Manisa'nın Sarıgöl ilçesine bağlı Bereketli ve Bağlıca mahallelerinde eğitim gören Kur'an kursu öğrencileri, düzenlenen halı saha maçında bir araya geldi.

Sarıgöl İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü bünyesindeki halı sahada gerçekleştirilen futbol karşılaşmasında, Bereketli Camisi ve Bağlıca Camisi Kur'an kurslarında öğrenim gören öğrenciler centilmence mücadele etti.

Oldukça heyecanlı geçen karşılaşma, 5-5 eşitlikle sona erdi. Dostluğun kazandığı maçta öğrenciler hem eğlendi hem de kaynaşma fırsatı buldu.

Etkinlik sonrası açıklamada bulunan Bereketli Camisi İmam Hatibi Ali Arslan ile Bağlıca Camisi İmam Hatibi Bilal Akçam, "Amacımız, gençlerimizi spora teşvik etmek, aralarındaki kardeşlik bağlarını güçlendirmek ve yeni arkadaşlıkların oluşmasına katkı sağlamaktır." dedi. - MANİSA