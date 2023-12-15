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Fenerbahçe'nin son 16 turundaki rakibi 23 Şubat'ta çekilecek kura ile belli olacak - Son Dakika
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Fenerbahçe'nin son 16 turundaki rakibi 23 Şubat'ta çekilecek kura ile belli olacak

Konferans Ligi H Grubu'nu 12 puanla lider tamamlayan Fenerbahçe'nin son 16 turundaki muhtemel rakipleri belli oldu. Avrupa Ligi'nde gruplarını 3. sırada tamamlayan takımlar ile Konferans Ligi'nde grubunu 2. sırada tamamlayan takımlar, son 32 turunda play-off oynayacak ve galip gelenler son 16'ya yükselerek Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri olacak.

15.12.2023 - 15:46,  Güncelleme: 15:56
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Konferans Ligi H Grubu'nu 12 puanla lider tamamlayan Fenerbahçe'nin son 16 turundaki muhtemel rakipleri belli oldu. Avrupa Ligi'nde gruplarını 3. sırada tamamlayan takımlar ile Konferans Ligi'nde grubunu 2. sırada tamamlayan takımlar, son 32 turunda play-off oynayacak ve galip gelenler son 16'ya yükselerek Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri olacak.

KURA ÇEKİMİ 23 ŞUBAT'TA

Sarı-lacivertlilerin Konferans Ligi son 16 turundaki rakibi 23 Şubat'ta gerçekleşecek kura çekimi sonucu belli olacak. Son 16 turu maçları 7- 14 Mart tarihlerinde oynanacak.

UEFA Avrupa Ligi'nden gelen takımlar şöyle;

  • Ajax
  • Real Betis
  • Frankfurt
  • Olympiakos
  • Sturm Graz
  • U.S. Gilloise
  • Maccabi Haifa
  • Servette
  • Molde
  • S.Bratislava
  • Gent
  • Dinamo Zagreb
  • Bodo Glimt
  • Ludogorets
  • Ferencvaros
  • Legia Varşova
Fenerbahçe\'nin son 16 turundaki rakibi 23 Şubat\'ta çekilecek kura ile belli olacak
Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor
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UEFA Avrupa Konferans Ligi, Fenerbahçe, Konferans, Spor, Son Dakika

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SON DAKİKA: Fenerbahçe'nin son 16 turundaki rakibi 23 Şubat'ta çekilecek kura ile belli olacak - Son Dakika
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