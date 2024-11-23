Kura Gençlik Spor ile Akhalgori Arasında Dostluk Maçı - Son Dakika
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Kura Gençlik Spor ile Akhalgori Arasında Dostluk Maçı

Kura Gençlik Spor ile Akhalgori Arasında Dostluk Maçı

Kura Gençlik Spor, Gürcistan'ın Akhalgori takımıyla dostluk maçı oynadı; maç 5-2 bitti.

23.11.2024 17:04
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Kadınlar 3. Lig'de mücadele eden Kura Gençlik Spor Kadın Futbol Takımı, sınır komşusu Gürcistan'ın 2. Lig takımlarından Akhalgori Kadın Futbol Takımı ile dostluk maçı yaptı. Bayram havasında geçen futbol maçını konuk ekip 5-2 kazandı.

Gürcistan temsilcisinin teklifiyle düzenlenen bu özel karşılaşmayla iki ülkenin futbol takımları arasında dostluk bağlarının güçlendirilmesi amaçlandı. Yeni sezon hazırlıklarına hız kesmeden devam eden Kura Gençlik Spor, bu maçla hem takımın performansını değerlendirme hem de genç oyuncularını uluslararası bir rakiple sahada görme fırsatı buldu.

Gürcü Takımı ile birlikte Ardahan'a gelen Türkiye-Gürcistan Uluslararası Dostluk ve Dayanışma Derneği Başkanı Mikail Geliaşvili, "İki ülke arasında ilk defa kadın futbol takımları dostluk maçında karşılaştı. Bu karşılaşma ile dostluk köprüsü kurmak istiyoruz. Biz dünyada barış ve kardeşlik istiyoruz. Savaş istemiyoruz ve bu müsabaka tüm dünya barışı için bir adım olur" dedi.

Kura Gençlik Spor Kadın Futbol Takımı Başkanı Ümit Sarıkaya ise dostluk maçında karşılaştıklarını söyleyerek, "Gürcistan 2. Ligi'nde mücadele eden Akhalgori Kadın Futbol Takımı'nın bizimle bir dostluk maçı talebi oldu. Biz de federasyon yetkilileri ile yaptığımız görüşmeler sonucunda bu karşılaşmanın oynanmasına karar verdik. Burada amaç dostluk ve kardeşlik, sonuç önemli değil" diye konuştu.

80. Yıl Şehir Stadyumu'nda Kura Gençlik Spor Kadın Futbol Takımı ile Akhalgori Kadın Futbol Takımı arasında oynanan dostluk maçını konuk ekip 5-2'lik skorla kazandı. - ARDAHAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Kura Gençlik Spor ile Akhalgori Arasında Dostluk Maçı - Son Dakika

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