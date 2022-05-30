Kürek Milli Takımı Adıyaman'da kamp yapıyor - Son Dakika
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Kürek Milli Takımı Adıyaman'da kamp yapıyor

30.05.2022 10:48
Kürek Milli Takımı Adıyaman'da kamp yapıyor

Türkiye Kürek Milli takımı Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde 10 günlük kampa girdi.

Türkiye Kürek Milli takımı Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde 10 günlük kampa girdi.

Türkiye Kürek Federasyonu tarafından 28 Mayıs-6 Haziran tarihleri arasında Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesi Gölbaşı Gölü Tabiat Parkında, 13 sporcunun katılımı ile kampa girdi.

Fenerbahçe Spor Kulübü, Adıyaman Gençlik Spor Kulübü, Van Edremit Belediyesi Spor Kulübü, Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü ve Sakarya Gençlik Merkezi Spor Kulübünden toplam 13 sporcunun katılımı ile Milli Takım Güç Geliştirme Kampı yapıyor.

Vali Mahmut Çuhadar, Gölbaşı Kaymakamı İhsan Ayrancı ve Gençlik ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş'le birlikte Kürek Milli Takım sporcularına ziyaret etti.

Türkiye'nin en başarılı kürek sporcularının katıldığı Milli Takım Kampında sporcularla birlikte Gölbaşı Gölünde suya inerek ilk kez kürek çeken Vali Mahmut Çuhadar, Adıyaman'ın gelecekte su sporlarının merkezi olacağını söyledi.

Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, "Muhteşem manzara ve doğayla Gölbaşı Gölü'ndeyiz. Bu gölü nasıl vatandaşlarımızın ve sporun hizmetine açarız diye uzun uzun düşündükten sonra kürek sporunun bu gölde en iyi icra edilecek sporlardan birinin olduğunu fark ettik. Kürek Yıldızlar Milli Takımı sporcularımız aramızda burada kamp yapıyorlar onlarda ortamı, doğayı ve gölü çok beğendiler. Bu takım çalışmalarının artarak devam etmesini diliyorum. Bundan sonra gerek yarışmalarda gerekse kamp alanları olarak gölümüzü kullanacağız. Spor turizmine de katkıda bulunacağına inanıyorum" dedi.

Türkiye'nin en güzel kürek parkurlarından birisine sahip olduklarına dikkat çeken Gölbaşı Kaymakamı İhsan Ayrancı, "Adıyaman su sporları konusunda gerçekten çok iyi yerlere geldi. Bizde bu potansiyeli görünce aynı zamanda tabiat parkı olan Gölbaşı Gölümüzde kürek sporuna ev sahipliği yaparak Milli Takım Güç Geliştirme Kampı ile sporcularımızı misafir ediyoruz. İnşallah bu kamptan sonra önümüzdeki aylarda Türkiye Kürek Şampiyonasına ev sahipliği yapacağız. Bu konuda gerekli görüşmelere başladık. Senenin 12 ayında kürek yapılmaya müsait olan Gölbaşı Gölümüzde harika bir tesis yapacağız. Projelerimiz ve bütçemiz de hazır. İnşallah gelecekte Türkiye'nin en iyi kürek tesislerine sahip bir il olacağız" diye konuştu.

Adıyaman'ın kürek sporu için harika bir potansiyeli olduğuna dikkat çeken Milli Takım Antrenörü Salih Yıldırım ise konuşmasında, "Dünyanın birçok yerinde gerek göl gerekse gölet olsun gezdim ancak Gölbaşı gölü kürek sporu için ilk 3'te sayabilirim. Bizim kürek sporunda istediğimiz şey rüzgar ve dalga olmaması teknelerimi çok hafif en ufak dalga ve rüzgarda derece sapmaları oluyor. Sıfır rüzgarda çektiğin derece en iyi derecedir. Üç tarafı sularla çevrili Adıyaman ve Gölbaşı Gölü çok güzel çok beğendik. İnşallah bundan sonra bu bölgeye organizasyon aldırıp gerek yarışma gerekse kamp olsun Valimizin desteği ile yapmayı düşünüyoruz. Biz burada olmaktan mutluyuz Adıyaman'da inşallah kürekler çekilecek, Sayın Valimiz de çok güzel performans gösterdi verdiğim eğitimlerden biliyorum şuan şu çektiği kürek yaklaşık 8 ile 10'uncu derste öğrenilecek eğitimi Valimiz yarım saatte çekti öğrendi" dedi.

Adıyaman'dan su sporlarında ve kürek branşında gelecekte ilimizi ve ülkemizi başarı ile temsil edecek milli sporcuların yetişeceğine dikkat çeken Gençlik ve Spor Müdürü Fikret Keleş, "İlimiz üç tarafı sularla çevrili bir yarımada konumunda bölgemizin en önemli su sporları merkezlerinden birisidir. Gazihandede Su Sporları Merkezimizde eğitim gören genç kürekçilerimiz bugün Türkiye'nin en büyük takımlarından Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş gibi takımları ile yarışlara katılarak önemli dereceler elde etmeyi başarmıştır. Bu hafta ilimizde Gölbaşı Tabiat Parkı olarak bilinen Gölbaşı Gölümüzde Kürek Milli Takımı sporcularımız bir hafta boyunca 'Güç Geliştirme Kampı' ile kendilerini uluslararası müsabakalara hazırlayacak. Bu kampta ilimizi temsilen iki sporcumuzun olması bizleri gururlandırmaktadır. Gelecekte ilimizde yüzlerce gencimizin başta Kürek olmak üzere farklı su sporu branşlarında müsabakalara katılarak önemli başarılara imza atacaklarına inanıyorum. Besni ve Kahta ilçelerimizden sonra Gölbaşı İlçemizde su sporlarında önemli faaliyetler gerçekleştiriyoruz. Binlerce yıllık tarihi geçmişi olan ilimizde sadece kültür turizmi yapılmıyor. Bugün spor turizmi anlamında gerçekleştirdiğimiz her faaliyet için ilimize on binlerce sporcu geliyor. Bütün büyük spor organizasyonlarının ilimize sağladığı katkıyı düşünecek olursak Adıyaman aynı zamanda spor turizmi anlamında bölgenin önemli illerinden biri olmuştur" dedi. - ADIYAMAN

Kürek Milli Takımı Adıyaman'da kamp yapıyor
Kürek Milli Takımı Adıyaman'da kamp yapıyor
Kürek Milli Takımı Adıyaman'da kamp yapıyor
Kürek Milli Takımı Adıyaman'da kamp yapıyor
Kürek Milli Takımı Adıyaman'da kamp yapıyor

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Kaynak: İHA

Adıyaman, Türkiye, Milli, Kürek, Spor, Son Dakika

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