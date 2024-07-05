Kürekte Gençler Türkiye Kupası ve Edirne Master Yarışları Edirne'de düzenlenecek - Son Dakika
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Kürekte Gençler Türkiye Kupası ve Edirne Master Yarışları Edirne'de düzenlenecek

Türkiye Kürek Federasyonu tarafından düzenlenen Kürekte Gençler Türkiye Kupası ve Edirne Master Yarışları, 13-14 Temmuz tarihlerinde Edirne'de gerçekleştirilecek. Yarışlara katılmak isteyen sporcuların Gençlik ve Spor Müdürlüğü 2024 yılı vizesine sahip olmaları ve başvuru formunu doldurmaları gerekmektedir. Yarışta dereceye giren sporculara madalya, kulüplere ise kupa verilecektir. Yarışın onur kurulunda Edirne Valisi, Belediye Başkanı, Gençlik ve Spor İl Müdürü ve Kürek Kulübü Kurucusu yer alacaktır.

05.07.2024 13:03
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Kürekte Gençler Türkiye Kupası ve Edirne Master Yarışları, Edirne'de düzenlenecek.

Türkiye Kürek Federasyonundan alınan bilgiye göre organizasyon, 13-14 Temmuz'da Meriç Nehri'nde gerçekleştirilecek.

Organizasyonun ilk günü 13 Temmuz Cumartesi, yıldız erkekler, yıldız kadınlar ve küçük erkekler ile master erkekler, master kadınlar ve master mix yarışları, programın son günü 14 Temmuz Pazar ise genç erkekler, genç kadınlar, küçük kadınlar ile master erkek, master kadın ve master mix kategorilerinde yarışlar olacak.

Yarışlara, Gençlik ve Spor Müdürlüğü 2024 yılı vizesi olan ve http://www.tkf.gov.tr/1/yarismakategorikatilimformu-5825.aspx formunu dolduran sporcular katılabilecek. "Yarışma Kategori Katılım Belgesi" çıkarılan sporcular ise bu belgelerini ibraz ederek yarışa dahil olacak.

Her tekne sınıfında ilk üç sırayı alan sporculara madalya, 15 yaş altı erkekler (KE), 15 yaş altı kadınlar (KK), 17 yaş altı erkekler (YE), 17 yaş altı kadınlar (YK), 19 yaş altı erkekler (GE) ve 19 yaş altı kadınlar (GK) kategorilerinde ilk üç sırayı alan kulüplere ise kupa verilecek.

Türkiye Kürek Federasyonunun organize ettiği yarışın onur kurulunda Edirne Valisi Yunus Sezer, Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın, Edirne Gençlik ve Spor İl Müdürü Selim Ak ve TED Edirne Koleji ve Kürek Kulübü Kurucusu Nesim İba yer alıyor.

Kaynak: AA

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