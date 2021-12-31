Üye Girişi
Kurtuluş sporda Başkan Atıcı dönemi - Son Dakika

Kurtuluş sporda Başkan Atıcı dönemi

31.12.2021 11:21
Kurtuluş sporda Başkan Atıcı dönemi

Bayburt'un en köklü kulüplerinden birisi olan Kurtuluş spor yeniden başarı dolu günlerine dönmek için çalışmalara başladı.

Bayburt'un en köklü kulüplerinden birisi olan Kurtuluş spor yeniden başarı dolu günlerine dönmek için çalışmalara başladı.

1957'de kurulan ve birçok başarılara o dönemde imza atan kulüp, Bayburtlu bürokrat Ali Vahit Atıcı'nın devreye girmesiyle yeniden altyapı çalışmalarına başladı.

Yapılan kongrede görevi devralan, Ali Vahit Atıcı kulübün geçmiş ve gelecek dönemine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Kurtuluş sporun yeni başkanı seçilen Ali Vahit Atıcı yaptığı açıklamada; "Kulübümüz Bayburt'un 1957 kurulmuş en eski kulüplerinden biridir. İsmi Bayburt'umuzun kurtuluşundan almış renkleri kırmızı siyahtır kırmızı şehitlerimizin kanını temsil eder siyah renginiz Bayburt'umuzun işgal altında ki kara günlerini temsil ediyor. Bugüne kadar kulübümüze hizmet etmiş başta, Kenan Koç, Asım Durulmuş, İsmail Albayrak Sabri Subay, Ziya Öztürk, Ükkaşe Emir, Adem Aydoğdu, Yaşar Kobal, Yaşar Durmuş, Yavuz Çoban, ve ismini sayamadığım nice emektarlarımızı hasretle anıyorum ahirete göç etmiş büyüklerimize Allah rahmet diliyorum hayatta olanlara can sağlığı diliyorum.

Kulübümüzde bugüne kadar yöneticilik yapmış kulüp üyelerine de buradan özlem içerisinde olduğumuzu söylemek isterim Bayburt il takımı olan kurtuluş sporumuz bundan sonra da hedeflerini büyüterek Bayburt gençliğine hizmet edecektir. Bir önceki Başkanımız, Yavuz Çoban'a da bugüne kadar verdiği emeklerden ötürü tezekkür ediyorum. Şehrimizden, Hakanlar yetiştirip dünya futboluna neden kazandırmayalım?

Bölgede alt yapı ve A takımı ile futbol branşta hizmet edecektir. Yeni yönetimde ki arkadaşlarımız ve üyelerimizle hizmet etmeye devam edeceğiz. Hocalarımıza futbolcularımıza başarılar dilerim. Bizden önce ki yönetimimiz ve başkanımızın emeği çok büyük kendilerine bir kez daha teşekkür ediyorum ve biliyorum ki bu yolda bize abilik yapacaklardır. Şimdi önümüze bakıp Bayburt gençliği ile birlikte olup gençleri spor alanında ki hayallerini gerçekleştirmek için gece gündüz çalışacağız. Amacımız şehrimizdeki sporcu kardeşlerimizin yeteneğini ortaya çıkarmak telefonum 7/24 açık bu şehrin evlatlarına kapımız sonuna kadar açık Bayburt'tan neden bir yıldız çıkarmayalım, Hakan Çalhanoğlu gibi bir isim şehrimizin bağrından yetişti nice hakanları bu şehirden yetiştirecek dünyaya şehrimizin ismini duyuracağız. Her şey Bayburt için" dedi.

Kongre sonrası yönetim ve futbolcuları ziyaret eden Atıcı günün anısına fotoğraf çektirip takımdan şampiyonluk sözü aldı. - BAYBURT

Kurtuluş sporda Başkan Atıcı dönemi

YORUMLAR
500

Bayburt, İşgal, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Kurtuluş sporda Başkan Atıcı dönemi - Son Dakika Spor


Burak Elmas-Fatih Terim zirvesinde önemli kararlar alındı! Galatasaray'da 5 yıldızla yollar ayrılıyor Burak Elmas-Fatih Terim zirvesinde önemli kararlar alındı! Galatasaray'da 5 yıldızla yollar ayrılıyor         
11:30
İçişleri Bakanlığı yılbaşında alarma geçti! Yeni yılın ilk ışıklarına kadar ekipler sahada, tedbirler en üst seviyeye çıkarıldı İçişleri Bakanlığı yılbaşında alarma geçti! Yeni yılın ilk ışıklarına kadar ekipler sahada, tedbirler en üst seviyeye çıkarıldı         
11:23
Tuğba Ekinci'den hemcinslerini hedef alan çıkış: Kadınlarımız zevkini aldıktan sonra suçluyor Tuğba Ekinci'den hemcinslerini hedef alan çıkış: Kadınlarımız zevkini aldıktan sonra suçluyor         
11:22
Dünyanın en yakışıklı 100 erkeğinin arasında 2 Türk de var! İşte o isimler ve ilk 10! Dünyanın en yakışıklı 100 erkeğinin arasında 2 Türk de var! İşte o isimler ve ilk 10!         
11:18
Atama kararları Resmi Gazete'de! Yerel Yönetim Politikalar Kurulu'na Azize Sibel Gönül atandı Atama kararları Resmi Gazete'de! Yerel Yönetim Politikalar Kurulu'na Azize Sibel Gönül atandı         
10:33
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni yıl mesajı: Türkiye krizleri başarıyla atlatan ülke oldu Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni yıl mesajı: Türkiye krizleri başarıyla atlatan ülke oldu         
10:16
Sonunu getiren şişeyle poz vermiş! Su sanıp içtiği mermer cilası sebebiyle ölen Özde'nin son fotoğrafı! Sonunu getiren şişeyle poz vermiş! Su sanıp içtiği mermer cilası sebebiyle ölen Özde'nin son fotoğrafı!         
09:21
F.Bahçe üyesi, A Spor rejisinin konuşmalarını paylaştı F.Bahçe üyesi, A Spor rejisinin konuşmalarını paylaştı         
20:46
Son Dakika: Benzine 68 kuruş zam gelecek Son Dakika: Benzine 68 kuruş zam gelecek         
20:07
Oyuncu Metin Yıldız ve Ceylan Yılmaz evlendi Oyuncu Metin Yıldız ve Ceylan Yılmaz evlendi         
19:12
Sinirlerine hakim olamayan koca, eşinin lüks otomobilini parçaladı Sinirlerine hakim olamayan koca, eşinin lüks otomobilini parçaladı         
18:25
Bertolacci, yeni takımı Kayserispor'un zaferini tribünden izledi Bertolacci, yeni takımı Kayserispor'un zaferini tribünden izledi         
17:05
Son Dakika: THY, "Omicron varyantı nedeniyle 7 Avrupa ülkesi Türk yolcuları kabul etmeyecek" haberlerini yalanladı Son Dakika: THY, "Omicron varyantı nedeniyle 7 Avrupa ülkesi Türk yolcuları kabul etmeyecek" haberlerini yalanladı         
16:52
Dolardaki düşüşün ardından yapılan ilk seçim anketi! Barajı yalnızca üç parti geçti Dolardaki düşüşün ardından yapılan ilk seçim anketi! Barajı yalnızca üç parti geçti         
15:59
Sinirli koca, karısına ait lüks aracı parçaladı! O anlar anbean kamerada Sinirli koca, karısına ait lüks aracı parçaladı! O anlar anbean kamerada         
15:44
14 yıl önce toplanan izmarit düğümü çözdü! Tutuklu sanığa ağırlaştırılmış müebbet cezası 14 yıl önce toplanan izmarit düğümü çözdü! Tutuklu sanığa ağırlaştırılmış müebbet cezası         
15:00
Takdir toplayan Osmanlı geleneği bu ilçede yaşatılıyor Takdir toplayan Osmanlı geleneği bu ilçede yaşatılıyor         
14:58

Son Dakika Haberleri
11:30 Burak Elmas-Fatih Terim zirvesinde önemli kararlar alındı! Galatasaray'da 5 yıldızla yollar ayrılıyor
11:22 Yılın son gününde altın nasıl bir grafik izliyor? Gram fiyatı 776 lira seviyesinde
11:21 Tuğba Ekinci'den hemcinslerini hedef alan çıkış: Kadınlarımız zevkini aldıktan sonra suçluyor
11:20 Yılın son gününe yükselişle başlayan dolar şu saatlerde 13,28'den işlem görüyor
11:17 Dünyanın en yakışıklı 100 erkeğinin arasında 2 Türk de var! İşte o isimler ve ilk 10!
11:17 Camdaki Kız 26. bölümüyle dün ekranlara geldi! İşte yaşananlar
10:55 Yılbaşı gecesi televizyonlarda neler var? Hangi kanalda, ne izleyeceğiz?
10:53 Derse geç kalan öğrencisini her gün cetvelle döven öğretmen, gerçeği öğrenince yıkıldı! Ağlatan hikaye yeniden gündemde
10:49 Almanya 1,5 milyon yabancı işçi arıyor, Türkiye'den de başvurulabiliyor
10:45 Yargıtay'dan eve sarhoş gelen kocalara kötü haber!
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.12.2021 11:41:31. #1.11#
SON DAKİKA: Kurtuluş sporda Başkan Atıcı dönemi - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement