Rutger Wouters, 2. Kurtuluş Yolu Bisiklet Turu\'nu Kazandı

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2. Kurtuluş Yolu Bisiklet Turu'nda, Flanders Region takımının Belçikalı sporcusu Rutger Wouters şampiyonluğa ulaştı.

Açılış etabı, 8 ülke ve 18 takımdan 115 sporcunun katılımıyla 30 Ağustos'ta Samsun'da yapılan organizasyon, Çankırı ile Ankara arasındaki 168,4 kilometrelik 4. etapla tamamlandı.

Birinci ve ikinci kategori birer tırmanış bölümünün bulunduğu etap, başkentteki tarihi Birinci Meclis'in önünde sona erdi.

Kaçış grubunda yer alan genel klasman lideri Rutger Wouters, 4 saat 8 dakika 45 saniyelik derecesiyle 2. etaptan sonra kapanış etabını da kazandı.

Wouters, 4 gün süren turu da 13 saat 8 dakika 13 saniyede tamamlayarak genel klasman şampiyonuna verilen "sarı mayo"nun sahibi oldu.

Belçikalı bisikletçinin 1 dakika 17 saniye arkasındaki Vinzent Dorn (BikeAid takımı) 2'nci, 1 dakika 25 saniye gerisindeki Jarno Bellens (Flanders Region) ise 3'üncülüğü elde etti.

Sprint klasmanında (yeşil mayo) BikeAid takımından Oliver Mattheis, tırmanış klasmanında (kırmızı mayo) Vino SKO takımından Daniil Pronskiy, en iyi genç bisikletçi klasmanında (beyaz mayo) ise İstanbul Büyükşehir Belediyespor'dan Samet Bulut zirvede yer aldı.

Genel klasmanda ilk 3'e giren bisikletçilere kupalarını, Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu, AK Parti Ankara Milletvekili Kurtcan Çelebi·, Samsun Sivil Toplum Kuruluşları Federasyonu (SAMKON) Genel Başkanı Hasan Kaya Aşcı ve Ankara Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Çelik verdi.