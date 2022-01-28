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Kurumlar arası masa tenisinde emniyet personeli birinci oldu - Son Dakika

Kurumlar arası masa tenisinde emniyet personeli birinci oldu

28.01.2022 10:33
Kurumlar arası masa tenisinde emniyet personeli birinci oldu

Burdur'da kurumlar arası masa tenisi turnuvasında Emniyet Müdürlüğü personelleri birinci oldu.

Burdur'da kurumlar arası masa tenisi turnuvasında Emniyet Müdürlüğü personelleri birinci oldu.

Burdur'da Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından organize edilen kurumlar arası masa tenisi turnuvası sona erdi. 9 gün boyunca kıyasıya mücadelenin sürdüğü turnuvada birinciliğe Burdur İl Emniyet Müdürlüğü personelleri ulaştı. Burdur Lisesi ikinci, Burdur Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü üçüncü oldu. - BURDUR

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Emniyet Müdürlüğü, gençlik, Burdur, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Kurumlar arası masa tenisinde emniyet personeli birinci oldu - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Kurumlar arası masa tenisinde emniyet personeli birinci oldu - Son Dakika
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