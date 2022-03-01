Kurumlararası Futsal turnuvası sona erdi - Son Dakika
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Kurumlararası Futsal turnuvası sona erdi

01.03.2022 11:20
Kurumlararası Futsal turnuvası sona erdi

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan ve Kamu Kurumları ile Özel Bankalar arasında düzenlenen Futsal Turnuvası sona erdi.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan ve Kamu Kurumları ile Özel Bankalar arasında düzenlenen Futsal Turnuvası sona erdi. Turnuvada İl Emniyet Spor birincilik kupasını aldı.

Gençlerin spor aktiviteleriyle buluşmasını sağlayan Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, Kamu Kurum ve Özel Bankalar arası düzenlediği Futsal Turnuvası sona erdi. Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı tarafından düzenlenen Futsal Turnuvasına 24 takım katıldı. Eleme usulü ile düzenlenen Salon Futboluna kurum personelleri yoğun ilgi gösterdi. 24 takımın ve 240 vatandaşın katıldığı karşılaşmalar Batıkent Mahallesinde bulunan Akabe TOKİ Spor salonunda gerçekleşti.

Kıyasıya mücadelenin yaşandığı karşılaşmalarda İl Emniyet Spor birinci, Çevik Kuvvet Spor ikinci, Haliliye Milli Eğitim Müdürlüğü Spor takımı üçüncü oldu. Karşılaşmada dereceye giren takımlara düzenlenen tören ile kupaları verilirken diğer takımlara ise katılım belgesi verildi. - ŞANLIURFA

Kurumlararası Futsal turnuvası sona erdi
Kurumlararası Futsal turnuvası sona erdi
Kurumlararası Futsal turnuvası sona erdi

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Büyükşehir Belediyesi, Şanlıurfa, Futsal, Kamu, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

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