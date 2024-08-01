Kuşadası Belediye Spor\'dan Ücretsiz Yüzme Kursları

Spor

Kuşadası Belediye Spor bünyesinde, çocukların tatil dönemini verimli bir şekilde geçirmelerini sağlamak amacıyla ücretsiz olarak açılan yüzme kursları büyük ilgi görüyor. Uzman eğitmenler eşliğinde verilen kurslara katılan çocuklar sosyalleşme imkanı buluyor.

"Geleceğin Sporcularını Yetiştiriyoruz" sloganı ile çalışmalarını sürdüren Kuşadası Belediye Spor tarafından Ada Kültür Merkezi (KEGEV) bahçesinde bulunan havuzda verilen yüzme eğitimlerine 7-14 yaş arası çocuklar katılabiliyor. Uzman eğitmenler eşliğinde yapılan kurslar, haftanın belirli günleri 1 saatlik eğitimler olarak gerçekleştiriliyor. Yüzme kursunda çocuklar, hem yaz dönemlerini verimli geçirme hem de akranlarıyla birlikte sosyalleşme fırsatı yakalıyor. Yaz sonuna kadar devam edecek yüzme kurslarına çocuklarını kaydettirmek isteyen ebeveynler, Kuşadası Belediyesi Yeni Hizmet Binası içerisinde bulunan Güvercin Masa başvuru masasından veya 444 71 14 numaralı çağrı merkezinden bilgi alabilecek. - AYDIN