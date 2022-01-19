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Kuşadası Belediyesi'nden geleceğin yıldız adaylarına malzeme desteği - Son Dakika

Kuşadası Belediyesi'nden geleceğin yıldız adaylarına malzeme desteği

19.01.2022 12:34
Kuşadası Belediyesi'nden geleceğin yıldız adaylarına malzeme desteği

Kuşadası Belediyesi tarafından kentte faaliyet gösteren amatör spor kulüplerine antrenman malzemesi desteğinde bulunuldu.

Kuşadası Belediyesi tarafından kentte faaliyet gösteren amatör spor kulüplerine antrenman malzemesi desteğinde bulunuldu. Yüksel Alkışlı Tesisleri'nde düzenlenen törende malzemelerini teslim alan sporcular, Başkan Ömer Günel'e teşekkür etti.

Çocuklara ve gençlere spor sevgisini aşılamak amacıyla yıl boyunca farklı branşlarda ücretsiz kurslar açan Kuşadası Belediyesi, amatör spor kulüplerine destek olmayı da ihmal etmiyor. Bu kapsamda Yüksel Alkışlı Tesisleri'nde düzenlenen bir törenle Fay Deniz Spor, Kuşadası Trabzon Gençlik Spor, Kuşadası 1922 Spor, Oyunfor Davutlar Spor ve Güzelçamlıspor'a antrenman malzemesi desteğinde bulunuldu. Futbol ve sağlık topu, istasyon ve slalom takımı, forma ve antrenman tişörtü gibi en çok ihtiyaç duydukları malzemelere kavuşan geleceğin yıldız adayları Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel'e teşekkür etti.

Kuşadası Belediyesi'nin her zaman yanlarında olduğunu belirten Fay Deniz Spor Altyapı antrenörü Murat Uygut, "Spor kulüpleri olarak amacımız Kuşadası'nda sağlıklı bireyler yetiştirirken kentin gelecekte başarılı sporculara sahip olmasını da sağlamak. Bunun için antrenman malzemesi çok önemli. Belediye Başkanımız Ömer Günel'e çok teşekkür ediyorum" dedi.

Oyunfor Davutlar Spor Başkanı İsmail Enver Tütüncü ise "Belediye Başkanımız Sayın Ömer Günel göreve geldikten sonra Kuşadası'ndaki spor kulüplerine verilen destek arttı. Bu bizleri çok memnun ediyor. Bugünkü malzeme yardımı bizlere can suyu oldu. Bu malzemeleri almak için ayırmamız gereken bütçeyi şimdi farklı bir alanda kullanacağız" diye konuştu. - AYDIN

Kuşadası Belediyesi'nden geleceğin yıldız adaylarına malzeme desteği
Kuşadası Belediyesi'nden geleceğin yıldız adaylarına malzeme desteği
Kuşadası Belediyesi'nden geleceğin yıldız adaylarına malzeme desteği
Kuşadası Belediyesi'nden geleceğin yıldız adaylarına malzeme desteği

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Kuşadası Belediyesi, Ömer Günel, Kuşadası, gençlik, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Kuşadası Belediyesi'nden geleceğin yıldız adaylarına malzeme desteği - Son Dakika Spor


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