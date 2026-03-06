Kuşadası Futbol Takımı Katar'da Mahsur Kaldı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinden Katar'a gelen Kuşadası Küçükada Futbol Takımı kafilesi, İran'ın ABD- İsrail saldırılarına karşı misillemelerinin ardından Katar hava sahasının uçuşlara kapatılmasıyla, başkent Doha'da mahsur kaldı.

Katar Aspire Futbol Akademisi tarafından 28 Şubat-5 Mart tarihlerinde düzenlenmesi planlanan futbol turnuvası için Doha'da bulunan 21'i çocuk 31 kişilik kafile, bölgede yaşanan gelişmeler sonucu uçuşların geçici olarak durdurulması sebebiyle Türkiye'ye geri dönemiyor.

Kısa süre içerisinde Katar hava sahasının açılmasını ümit eden kafile, Türkiye'ye döneceği zamanı bekliyor.

"Burada çok iyi ağırlanıyoruz."

Katar Aspire Futbol Akademi'sinin tesislerinde konaklayan kafilenin başkanlığını yürüten sportif direktör Mustafa Gökçe, Katar'da çok iyi ağırlandıklarını ifade etti.

Türkiye'de 15-16 yaş kategorisinde son 3 sezonu şampiyon tamamladıklarını ve bu başarılarından dolayı Aspire Akademi'den davet aldıklarını belirten Gökçe, "12 yaş altı futbol takımı olarak hem antrenman hem de maçlar yapacaktık ancak bölgedeki gelişmeler sonucu Katar da hedef alınmaya başlanınca hava sahasının kapanması ile birlikte burada kaldık" dedi.

Katar hava sahasının kapanmasıyla Doha'da kalmak zorunda olduklarını ifade eden Gökçe, "Yeni tarih olarak 7 Mart belirlendi ama bugünde füze patlamaları yaşandı, dolayısıyla hava sahası kapalı kalmaya devam ederse biraz daha burada kalmamız gerekebilir." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin Doha Büyükelçiliğinin kafileyle yakından ilgilendiğini ifade eden Gökçe: "Doha Büyükelçimiz Dr. Mustafa Göksu ve Doha Konsolosumuz Derya Dal bize her konuda yardımcı oldu ve sürecin en başından beri bizimle ilgilendiler. Kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Her gün arayıp soruyorlar sağolsunlar ve bizleri ziyaret de ettiler. Allah devletimize zeval vermesin. Tüm kamuoyuna ve ailelerimize şunu söylemek istiyorum Burada çok iyi ağırlanıyoruz. Hiçbir eksiğimiz yok. Aspire Futbol Akademisinin tüm yetkililerine teşekkür ediyoruz. Tek beklentimiz hava sahamızın açılması ve çocuklarımızın bir an önce ailelerine kavuşması." şeklinde konuştu.

"Hiçbir tedirginliğimiz yok, geri dönmeyi bekliyoruz"

Teknik Direktör Ergün Adnan Öztürk ise geçen yıl da Aspire Futbol Akademisi'nin davetlisi olarak Doha'ya geldikleri hatırlatarak, "Bu yıl yine burada hem Aspire Futbol Akademisinin hem de Rusya'dan Zenit kulübünün 12 yaş altı takımlarıyla bir hazırlık kampına geldik." diye konuştu.

Kafile olarak Türkiye'ye dönemediklerini belirten Ergün Adnan Öztürk, "Doha Türk Büyükelçiliğimiz bizlere çok destek oldular sağolsunlar. Aspire Akademi yetkilileri bizi güzelce misafir ediyor. Hiçbir tedirginliğimiz yok ve geri dönmeyi bekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Futbolculardan Kartal Ekici de Doha'da iyi ağırlandıklarını ancak biran önce Türkiye'ye dönmeyi beklediklerini söyledi.

Öte yandan Türkiye'nin Doha Başkonsolosu Derya Dal, Katar'da bekleyen kafileyi ziyaret ederek sporcular ve teknik heyetle bir araya geldi. Dal, sporcuların güvenli bir ortamda bulunduğu ve tüm ihtiyaçlarının karşılandığı bildirildi.

Uçuşların yeniden başlamasının ardından kafilenin Türkiye'ye dönüşü planlanacak.