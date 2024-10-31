Kuşadası'nda Antrenörlere Sporcu Beslenmesi Eğitimi - Son Dakika
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Kuşadası'nda Antrenörlere Sporcu Beslenmesi Eğitimi

Kuşadası\'nda Antrenörlere Sporcu Beslenmesi Eğitimi

Kuşadası Belediyesi, sporcuların sağlıklı yetişmelerine katkı sağlamak amacıyla antrenörlere 'Sporcu Beslenmesinde Yenilikler' konulu bir söyleşi düzenledi. Etkinlikte sporcu diyetisyeni Aysen Arıcan, beslenme konularında önemli bilgiler paylaştı.

31.10.2024 16:53  Güncelleme: 16:54
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Aydın'ın Kuşadası Belediyesi, kentteki sporcuların daha sağlıklı yetiştirilmesine katkıda bulunmak amacıyla antrenörlere yönelik 'Sporcu Beslenmesinde Yenilikler' konulu söyleşi düzenledi. Etkinlikte sporcu diyetisyeni Aysen Arıcan tarafından katılımcılara karbonhidrat yükleme, antrenman öncesi ve müsabaka dönemlerinde beslenme gibi konularda çeşitli bilgiler verildi.

Kuşadası Belediyesi tarafından çeşitli kuruluşların iş birliğinde kurulan İstasyon Kuşadası Topluluk Merkezi'nde gerçekleştirilen söyleşiye kentteki antrenör ve spor profesyonellerinin ilgisi yoğun oldu. Etkinliğe Kuşadası Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Ramazan Oğuz Verim'in yanı sıra beden eğitimi öğretmenleri de katıldı.

Söyleşide Kuşadası Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü'nde görevli sporcu diyetisyeni Aysen Arıcan, antrenörlere barkovizyon eşliğinde sporcu beslenmesinin genel ilkeleri, farklı spor dallarında beslenme, antrenman öncesi beslenme, müsabaka dönemlerinde beslenme, karbonhidrat yükleme ve besinsel ergojenik destekler gibi başlıklar altında bilgi aktardı. Arıcan, söyleşinin son bölümünde ise gelen soruları yanıtladı.

Başarılı sporcuların yetişmesinde beslenme programının çok önemli bir yer tuttuğunu belirten sporcu diyetisyeni Aysen Arıcan, "Kuşadası Belediyesi olarak en büyük amacımız kentimizdeki sporcuların başarılı bir kariyer edinmelerine katkıda bulunmak. Bu amaçla düzenlediğimiz söyleşide antrenörlerimize yetiştirdikleri sporcuların beslenmelerinde dikkat etmeleri gereken noktaları ayrıntılarıyla anlattık. Sporcularda antrenman kadar doğru beslenme, takviye gıdaların uygun bir şekilde alınması ve yeterli suyun tüketilmesi çok önemli bir yer tutuyor. Söyleşi her açıdan çok faydalı oldu" diye konuştu. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Kuşadası'nda Antrenörlere Sporcu Beslenmesi Eğitimi - Son Dakika

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