Kuşadası\'nda Denizcilik ve Kabotaj Bayramı Etkinlikleri Başladı

Kuşadası'nda Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kutlamaları dolayısıyla, Kuşadası Belediyesi ve Kuşadası Kent Konseyi iş birliğinde düzenlenen yüzme etkinliği başladı. Altı gün sürecek olan etkinlikte master yüzücüler, Dilek Yarımadası Milli Parkı'ndan Pamucak Sahili'ne kadar olan kıyı şeridi boyunca toplam 38,5 kilometre kulaç atacak.

Kabotaj Kanunu'nun kabul edilmesiyle denizlerde elde edilen haklara dikkat çekmek için düzenlenen etkinliğin ilk gününde, Kuşadası Master Yüzücüler Grubu üyeleri, Dilek Yarımadası Milli Parkı'nda bulunan Karasu Koyu'ndan başlayıp, yaklaşık 8 kilometre yüzdü. Etkinlikte, güvenlik açısından yüzücülere Sahil Güvenlik ekipleri de eşlik etti. Pamucak sahilinin başlangıç noktasında sona erecek olan yüzme etkinliği, Perşembe günü (yarın) Güzelçamlı-Sevgi plajı etabıyla devam edecek.

Etkinliğe katılan Nalan Şeremetlioğlu, "Öncelikle çok mutlu olduğumu söylemek istiyorum. Çünkü 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı ülkemiz açısından büyük önem taşıyor. Ayrıca denizleri korumak, temiz tutmak ve gençlerimize deniz sevgisini de öğretmek hepimizin sorumluluğu" diye konuştu. - AYDIN